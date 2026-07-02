夏季海鮮吃到飽天花板！黑鮪魚大腹、帝王蟹登場 雙Buffet強勢聯名

北台灣自助餐市場迎來夏季檔期新話題，台北寒舍艾美「探索廚房」與台北喜來登「十二廚」聯手推出「潮港雙饗」海鮮季，即日起至8月31日於午餐及晚餐餐期登場，主打台灣漁港現流直送海鮮，從高端單點料理到多樣化自助餐檯一次整合。

探索廚房以精緻料理見長，活動期間推出「黑鮪魚大腹生魚片」、「香煎鬼頭刀佐酸豆白酒醬」、「XO醬爆炒沙公」及「炭烤澎湖生蠔」等十餘道海鮮新菜，並保留原有龍蝦、松葉蟹腳等高檔海鮮供應。餐廳同時推出「平日升級」方案，於平日及周五午餐時段用餐，可直接享用周末假日菜色，包括和牛炙燒握壽司及帝王蟹料理等，餐價每人2,380元+10%起。

十二廚則以多樣化與高CP值自助餐為主軸，推出超過20道海鮮料理，包括「XO醬爆炒沙公」、「三杯鮟鱇魚」、「竹筴魚一夜乾」與「現燙小卷米粉湯」等，同時每位成人用餐皆可享限量「黑鮪魚腹生魚片」一份，餐價每人1,490元+10%起，並維持菜色升級不加價的策略。

此次海鮮季食材涵蓋東港、南方澳、成功、澎湖及嘉義等地漁港，主打當日現流漁獲，包含黑鮪魚、鬼頭刀、小卷、扇貝及多種海港海鮮，透過蒸、煎、炸、炭烤與中式熱炒等多元手法呈現。

除海鮮料理外，兩家餐廳亦同步推出夏季芒果甜點系列，包括芒果生乳蛋糕捲、芒果慕斯及芒果鮮奶酪等，營造完整夏季餐飲體驗。

十二廚「潮港雙饗」海鮮季主打超過20道海鮮季新菜豐盛鋪滿自助餐檯。圖/寒舍集團提供

「黑鮪魚生魚片」在探索廚房與十二廚皆可品嘗。圖/寒舍集團提供