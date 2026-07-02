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DAMIANI迎百年新氣象！併購名士表跨足製表 韓星I.N全新形象曝光

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
DAMIANI全球形象大使、韓國男團Stray Kids成員I.N演繹Belle Époque Reel系列形象照。圖／戴美安妮提供
DAMIANI全球形象大使、韓國男團Stray Kids成員I.N演繹Belle Époque Reel系列形象照。圖／戴美安妮提供

創立於1924年的義大利珠寶世家DAMIANI，今年邁入品牌102周年，不僅完成收購歷峰集團（Richemont）旗下瑞士製表品牌名士表（BAUME & MERCIER），正式跨足高級製表版圖，品牌也於此際推出全新「Damiani Icons」全球形象廣告，由韓國人氣男團Stray Kids成員I.N與義大利超模Mariacarla Boscono共同演繹，呼應品牌邁向新世代的歷史。

DAMIANI集團日前宣布，已完成對擁有近200年歷史的BAUME & MERCIER百分之百股權收購。這項交易自今年1月簽署收購協議後，如今正式完成交割，也象徵DAMIANI從珠寶世家進一步擴展至高級時計領域。未來名士表將與DAMIANI、SALVINI、BLISS、CALDERONI，以及威尼斯穆拉諾藝術玻璃品牌VENINI和精品零售通路ROCCA，共同組成集團豐富且多元的品牌陣容，強化全球精品市場競爭力。

DAMIANI集團表示，未來將運用遍布全球的銷售網絡與精品零售經驗，提升名士表的國際能見度，除維持既有多品牌經銷體系，也將逐步拓展全球專賣店布局。歷峰集團則將於整合期間持續提供營運支援，協助品牌順利完成交接。DAMIANI集團全球總裁Guido Damiani表示，此次收購不僅是集團發展的重要里程碑，更希望在延續近200年瑞士製錶工藝傳承的同時，開啟品牌下一個成長階段。

在完成重大併購之際，DAMIANI也揭曉了全新品牌形象廣告「Damiani Icons」，展現品牌更年輕、多元的國際形象。廣告由創意總監Christopher Simmonds操刀藝術指導，邀請全球品牌大使、Stray Kids成員I.N攜手義大利傳奇超模Mariacarla Boscono入鏡，在義大利古典宅邸中演繹義式美學與珠寶工藝。除了Belle Époque Reel、Mimosa及Margherita等經典系列珠寶，系列形象也同時首度曝光全新Margherita Bloom系列，以18K三色金搭配海水藍寶石、粉紅碧璽、橄欖石、黃水晶等彩色寶石，透過層次豐富的花卉設計，延續品牌經典雛菊意象。

DAMIANI Margherita Bloom瑪格麗特系列18K三色金粉紅碧璽、海水藍寶、橄欖石、黃水晶與鑽石石英腕錶，錶徑18毫米，彩寶總重7.625克拉、鑽石總重2.216克拉，133萬元。圖／戴美安妮提供
DAMIANI Margherita Bloom瑪格麗特系列18K三色金粉紅碧璽、海水藍寶、橄欖石、黃水晶與鑽石石英腕錶，錶徑18毫米，彩寶總重7.625克拉、鑽石總重2.216克拉，133萬元。圖／戴美安妮提供

DAMIANI Margherita Bloom瑪格麗特系列18K三色金粉紅碧璽、海水藍寶、黃水晶與鑽石項鍊，彩寶總重6.338克拉、鑽石總重1.148克拉，82萬6,000元。圖／戴美安妮提供
DAMIANI Margherita Bloom瑪格麗特系列18K三色金粉紅碧璽、海水藍寶、黃水晶與鑽石項鍊，彩寶總重6.338克拉、鑽石總重1.148克拉，82萬6,000元。圖／戴美安妮提供

DAMIANI全球形象大使、義大利傳奇超模Mariacarla Boscono佩戴Mimosa含羞草系列形象照。圖／戴美安妮提供
DAMIANI全球形象大使、義大利傳奇超模Mariacarla Boscono佩戴Mimosa含羞草系列形象照。圖／戴美安妮提供

DAMIANI Margherita Bloom瑪格麗特系列18K白金與玫瑰金粉紅碧璽、海水藍寶與鑽石耳環，彩寶總重3.66克拉、鑽石總重0.48克拉，31萬6,000元。圖／戴美安妮提供
DAMIANI Margherita Bloom瑪格麗特系列18K白金與玫瑰金粉紅碧璽、海水藍寶與鑽石耳環，彩寶總重3.66克拉、鑽石總重0.48克拉，31萬6,000元。圖／戴美安妮提供

DAMIANI全球形象大使、義大利傳奇超模Mariacarla Boscono展演新款Margherita Bloom系列形象照。圖／戴美安妮提供
DAMIANI全球形象大使、義大利傳奇超模Mariacarla Boscono展演新款Margherita Bloom系列形象照。圖／戴美安妮提供

DAMIANI Margherita Bloom瑪格麗特系列18K白金與黃金、黃水晶、橄欖石與鑽石戒指，彩寶總重1.97克拉、鑽石總重0.405克拉，23萬7,300元。圖／戴美安妮提供
DAMIANI Margherita Bloom瑪格麗特系列18K白金與黃金、黃水晶、橄欖石與鑽石戒指，彩寶總重1.97克拉、鑽石總重0.405克拉，23萬7,300元。圖／戴美安妮提供

DAMIANI集團正式宣布完成瑞士高級製表品牌BAUME & MERCIER的百分之百股權收購。圖／戴美安妮提供
DAMIANI集團正式宣布完成瑞士高級製表品牌BAUME & MERCIER的百分之百股權收購。圖／戴美安妮提供

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