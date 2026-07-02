子瑜揪你開吃！7-ELEVEN「星級饗宴」新菜單　「糖霜檸檬蛋糕棒」必嘗

今年夏天7-ELEVEN再創重磅聯名話題，7-ELEVEN品牌大使周子瑜TZUYU不僅將在本週「高雄啤酒音樂節」帶來SOLO演出，7-ELEVEN自7月8日起更打造第二波超商聯名美食，自有鮮食品牌「星級饗宴」攜手五星級飯店和米其林星級餐廳研發全新菜色，把台韓經典元素、結合主廚創意，以特色料理收服粉絲的胃。

7-ELEVEN「星級饗宴」品牌持續創新餐飲體驗，本次邀請國際級五星級飯店和米其林星級餐廳共同監製開發，包含台南晶英酒店、台北W飯店裡的現代法式餐廳Seasons by olivier e.、台北美福大飯店、富錦樹台菜香檳餐廳等主廚團隊，讓精緻高端美食透過超商聯名貼近消費者生活。

延續首波聯名商品邀請周子瑜擔任7-ELEVEN品牌大使，將鮮食變身最美打卡配件，第二波全新5款商品包裝也印製子瑜的甜美身影和親筆簽名圖樣，主打新品「韓式炸雞起司丼」使用韓國進口辣醬與炸雞醬調製道地韓式風味，搭配炸雞、韓式冬粉，再鋪上濃郁拉絲的摩佐瑞拉起司，媲美韓式餐廳的人氣招牌料理。

7-ELEVEN也推出受到年輕族群歡迎、在社群上掀起熱潮的厚土司—「泡菜燒肉厚土司」，嚴選韓國宗家府泡菜，搭配鮮嫩燒肉與香濃摩佐瑞拉起司等餡料，微波加熱或使用烤箱回烤，鹹香滿足。「肉鬆鹹蛋黃捲餡土司」則是透過獨家捲心烘烤方式，將濃郁鹹蛋黃醬完整包覆於土司中，外層再裹上肉鬆。除了台韓料理，7-ELEVEN更特別開發子瑜喜愛的海鮮餐點—適合炎熱夏天品嘗的「煙燻鮭魚冷麵」，Q彈冷義大利麵搭配清爽香檸奶油醬，鋪上日本直輸煙燻鮭魚，呈現細膩優雅美味。

7-ELEVEN發現許多消費者會將商品包裝加工再製成小物收藏，像是首波聯名商品已熱賣上萬支的布朗尼蛋糕棒，在社群平台就能見到各種創意發揮，本次則以檸檬磅蛋糕打造全新商品「糖霜檸檬棒」，搭配黃檸檬卡士達醬內餡，並淋上糖霜，風味酸甜清新風味，從視覺和味覺都充滿療癒幸福感。

此外，「7-ELEVEN高雄啤酒音樂節」子瑜將帶來出道以來首度在台個人SOLO演出，7月3日演出日搖滾座位區門票已在ONCE的熱情下銷售一空。7-ELEVEN在活動現場也將獨家販售藝人演出紀念T-shirt和多樣化的週邊商品。

7-ELEVEN「韓式炸雞起司丼」、「煙燻鮭魚冷麵」。圖／7-ELEVEN提供

7-ELEVEN「肉鬆鹹蛋黃捲餡土司」、「泡菜燒肉厚土司」。圖／7-ELEVEN提供

7-ELEVEN以檸檬磅蛋糕打造全新商品「糖霜檸檬棒」。圖／7-ELEVEN提供

「7-ELEVEN高雄啤酒音樂節」子瑜將帶來出道以來首度在台個人SOLO演出。圖／7-ELEVEN提供

7-ELEVEN「煙燻鮭魚冷麵」、「韓式炸雞起司丼」。圖／7-ELEVEN提供