肯德基「鐵觀音珍奶蛋撻」來了！ coco.Brownies「18種布朗尼」登場
肯德基自7月7日至8月10日期間，限時推出「鐵觀音珍奶蛋撻」，以酥脆撻皮與蛋奶內餡為基底，並搭配鐵觀音慕斯與鐵觀音茶餡，同時添加彈牙珍珠，增添茶香風味與口感，每顆57元，6入禮盒305元。除此之外，肯德基也同步推兩款夏日飲品，「蜂蜜風味紅茶」以無糖阿薩姆紅茶為基底，融合蜂蜜風味糖漿調製，每杯原價58元，嘗鮮價48元；另有「阿薩姆無糖紅茶」同步登場，每杯33元起。
針對甜品愛好者，「coco.Brownies」將於7月6日推出全新三大系列布朗尼，包含「Fudge生巧克力系列」、「Oolong台灣烏龍系列」與「Classic經典系列」，共計18款風味。其中Fudge生巧克力布朗尼系列，標榜以70%黑巧克力為基底，透過打造出柔滑濕潤的質地，包括有深邃可可、鹹甜焦糖，到莓果酸香、咖啡尾韻與威士忌酒香等風味，6入禮盒售價490元。
Oolong台灣烏龍系列運用台灣茶香，讓布朗尼展現不同個性，包括東方美人烏龍、鐵觀音烏龍、四季烏龍等風味，6入禮盒470元。配合新品上市，coco.Brownies也推出全新包裝，並針對東門店同步改裝，展現出帶有木質調的紐約布魯克林工業風。
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