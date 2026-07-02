肯德基「鐵觀音珍奶蛋撻」來了！ coco.Brownies「18種布朗尼」登場

適逢2026年，勞力士擔任利曼24小時耐力賽「大會指定時計」迎向25周年紀念。這段攜手同行的四分之一世紀記錄了人類挑戰極限的歷史，其淵源可追溯至1959年品牌與迪通拿國際賽道的合作關係。在這歷史悠久的長征賽道上，精準與堅韌成為雙方最深厚的關鍵連結。

2026-07-02 15:27