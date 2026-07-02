攜手利曼25載！老將智慧引領新生代 勞力士見證耐力賽熱血傳承

適逢2026年，勞力士擔任利曼24小時耐力賽「大會指定時計」迎向25周年紀念。這段攜手同行的四分之一世紀記錄了人類挑戰極限的歷史，其淵源可追溯至1959年品牌與迪通拿國際賽道的合作關係。在這歷史悠久的長征賽道上，精準與堅韌成為雙方最深厚的關鍵連結。

在20多載的光陰中，最耀眼的傳奇莫過於坐擁「利曼先生」美譽的丹麥車手湯姆克里斯滕森（Tom Kristensen）；他曾創下九度奪冠的殊榮，並於2000年至2005年間寫下利曼六連霸紀錄，雖然Tom Kristensen已在2014年退役，但隨後仍以勞力士代言人身分持續關心Hypercar組別的賽事發展。

時間持續推進，賽道傳奇正透過精準計時得以傳承。2026年除了是勞力士與利曼賽事合作25周年，亦是勞力士擔任「國際汽聯世界耐力錦標賽」（WEC）大會指定時計10周年紀念。即便賽事形式日新又新，然追求極致與團隊協作的核心始終未變，並將老將的智慧進化為新一代車手的精神指引。

這份精神在第94屆賽事中得到完美印證，荷蘭新生代車手尼克．德弗里斯（Nyck de Vries）於2026年初加入勞力士代言人家族，同年即迎向爆發性甜美成果。在62輛賽車激戰86,400秒的嚴苛考驗下，他謹記克里斯滕森「成敗掌握在自己手中」的勉勵，駕駛豐田車隊7號賽車從第14位出發、逆轉奪冠，更在頒獎台獲贈底蓋鐫刻「Winner」字樣的專屬勞力士Cosmograph Daytona腕表，成就激勵性的一頁。

而這只Cosmograph Daytona表款，無疑是勞力士與耐力賽精神的具體共鳴，兩者皆追求極端環境下的無懈可擊，仰賴團隊協作的默契與永不言棄的堅韌，並透過勞力士經典的綠金形象，成為耐力賽精神的永恆見證。

第94屆利曼24小時耐力賽現場畫面。圖／勞力士提供

勞力士代言人Nyck De Vries甫在2026年成為勞力士代言人，即獲得2026利曼24小時耐力賽冠軍。圖／勞力士提供

即便夜已深沉，但利曼24小時耐力賽依然燈火通明，展現不捨晝夜的專注意志。圖／勞力士提供

2026年利曼24小時耐力賽的冠軍，將獲得一只刻有特殊字樣的蠔式恒動宇宙計型迪通拿表款。圖／勞力士提供

勞力士代言人、「利曼先生」Tom Kristensen（中）與Nyck De Vries（右）、車手Jamie Chadwick於2026年賽事現場一同合影留念。圖／勞力士提供