解鎖日月潭新玩法！全新深度旅行開跑　探百年芒萁工藝、騎單車品紅茶

提到日月潭，多數旅人想到的是搭船遊湖、環湖自行車道，以及老街漫遊，如今有另一種深度遊的新選擇。財團法人張連桂傳藝文化基金會推出全新文化體驗品牌「TRACE 日月潭新旅行」，串聯文化、生態、工藝、美食與慢旅行，希望帶領旅客從不同角度認識日月潭的人文風貌。

「TRACE」分別代表傳統文化（Tradition）、環湖單車（Ride）、工藝體驗（Artisan）、遊湖探索（Cruise）及在地美食（Eat），以「尋找日月潭百年文化軌跡」為主題，規劃一系列文化體驗行程。

其中最具特色的是以芒萁文化為核心。芒萁是一種源自冰河時期的蕨類植物，早年日月潭居民會利用其編織魚簍、魚筌及各式生活器具，是地方重要的天然材料。隨著時代變遷，這項傳統工藝逐漸式微，基金會多年來持續投入保存與推廣，希望透過旅遊體驗讓更多人重新認識這項地方文化資產。

行程將安排專業導覽，帶領旅客走訪野生芒萁生長環境，了解植物生態與先民採集文化，並參觀明潭傳奇風物館收藏的芒萁編織作品、農村文物、瓶中藝術及張連桂的重要創作，認識日月潭的人文發展歷程。

體驗活動也安排DIY課程，旅客可親手製作芒萁提繩及植物拓印環保袋，將百年工藝融入現代生活。餐飲則推出結合在地特色的芒萁風味套餐，包含芒萁肉茶湯麵、魚池紅玉紅茶及紅茶泡芙，讓文化體驗延伸至味蕾。

此外，套裝行程還結合日月潭遊湖船票及電動自行車環湖體驗，串聯自然景觀與文化探索，打造不同於一般觀光的慢旅行。

基金會表示，近年旅遊型態逐漸由走馬看花轉向深度體驗，希望透過「TRACE 日月潭新旅行」，讓更多親子家庭、企業團體及自由行旅客，看見日月潭除了自然景觀之外，更深厚的文化底蘊。

目前活動採預約制，4人成行，每日限量8位。相關資訊可洽：049-2855067或0982-266523楊先生。

探訪日月潭生態，在當地深度行旅。圖/張連桂傳藝文化基金會提供

日月潭遊湖，是不退流行的浪漫體驗。圖/張連桂傳藝文化基金會提供

芒萁手作成品。圖/張連桂傳藝文化基金會提供