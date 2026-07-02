快訊

北方之王崛起！英國下一任首相會有新未來？

拒否柴逆襲成史上第一隻警犬 領犬員揭考上鐵飯碗3關鍵：完勝大型狗

民進黨立委林宜瑾詐領助理費上千萬 一審重判7年

解鎖日月潭新玩法！全新深度旅行開跑 探百年芒萁工藝、騎單車品紅茶

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
結合在地特色的芒萁風味套餐。圖/張連桂傳藝文化基金會提供
結合在地特色的芒萁風味套餐。圖/張連桂傳藝文化基金會提供

提到日月潭，多數旅人想到的是搭船遊湖、環湖自行車道，以及老街漫遊，如今有另一種深度遊的新選擇。財團法人張連桂傳藝文化基金會推出全新文化體驗品牌「TRACE 日月潭新旅行」，串聯文化、生態、工藝、美食與慢旅行，希望帶領旅客從不同角度認識日月潭的人文風貌。

「TRACE」分別代表傳統文化（Tradition）、環湖單車（Ride）、工藝體驗（Artisan）、遊湖探索（Cruise）及在地美食（Eat），以「尋找日月潭百年文化軌跡」為主題，規劃一系列文化體驗行程。

其中最具特色的是以芒萁文化為核心。芒萁是一種源自冰河時期的蕨類植物，早年日月潭居民會利用其編織魚簍、魚筌及各式生活器具，是地方重要的天然材料。隨著時代變遷，這項傳統工藝逐漸式微，基金會多年來持續投入保存與推廣，希望透過旅遊體驗讓更多人重新認識這項地方文化資產。

行程將安排專業導覽，帶領旅客走訪野生芒萁生長環境，了解植物生態與先民採集文化，並參觀明潭傳奇風物館收藏的芒萁編織作品、農村文物、瓶中藝術及張連桂的重要創作，認識日月潭的人文發展歷程。

體驗活動也安排DIY課程，旅客可親手製作芒萁提繩及植物拓印環保袋，將百年工藝融入現代生活。餐飲則推出結合在地特色的芒萁風味套餐，包含芒萁肉茶湯麵、魚池紅玉紅茶及紅茶泡芙，讓文化體驗延伸至味蕾。

此外，套裝行程還結合日月潭遊湖船票及電動自行車環湖體驗，串聯自然景觀與文化探索，打造不同於一般觀光的慢旅行。

基金會表示，近年旅遊型態逐漸由走馬看花轉向深度體驗，希望透過「TRACE 日月潭新旅行」，讓更多親子家庭、企業團體及自由行旅客，看見日月潭除了自然景觀之外，更深厚的文化底蘊。

目前活動採預約制，4人成行，每日限量8位。相關資訊可洽：049-2855067或0982-266523楊先生。

探訪日月潭生態，在當地深度行旅。圖/張連桂傳藝文化基金會提供
探訪日月潭生態，在當地深度行旅。圖/張連桂傳藝文化基金會提供

日月潭遊湖，是不退流行的浪漫體驗。圖/張連桂傳藝文化基金會提供
日月潭遊湖，是不退流行的浪漫體驗。圖/張連桂傳藝文化基金會提供

芒萁手作成品。圖/張連桂傳藝文化基金會提供
芒萁手作成品。圖/張連桂傳藝文化基金會提供

DIY手作也結合當地傳統文化。圖/張連桂傳藝文化基金會提供
DIY手作也結合當地傳統文化。圖/張連桂傳藝文化基金會提供

日月潭

延伸閱讀

以人文心守護生態 盛治仁談雲品的抉擇

搶攻大馬綠色旅遊市場 高雄農村旅遊赴馬推廣吸引關注

故宮南院親子藝術月登場 暑假看展解謎還能獲得限量文具

屏東海生館竟然能搭船！「零距離海上漫遊乘船體驗」拍出沒看過的海洋視角

相關新聞

解鎖日月潭新玩法！全新深度旅行開跑　探百年芒萁工藝、騎單車品紅茶

提到日月潭，多數旅人想到的是搭船遊湖、環湖自行車道，以及老街漫遊，如今有另一種深度遊的新選擇。財團法人張連桂傳藝文化基金會推出全新文化體驗品牌「TRACE 日月潭新旅行」，串聯文化、生態、工藝、美食與慢旅行，希望帶領旅客從不同角度認識日月潭的人文風貌。

打造上帝視角！Bell & Ross直昇機當靈感推新款BR-03 Helipa腕表

由Carlos Rosillo與Bruno Belamich創立的專業手表品牌Bell & Ross，始終以「功能塑造形式」的哲學，將精密航空儀器轉化為手表。自2005年問世的BR-01以「方中帶圓」設計搭配四角螺絲結構顛覆當代設計語言，全系列宛如一座精密實驗室，持續挑戰航空、時間的美學新頁。

Chaumet x 晶華酒店 七月期間限定「皇家蜂韻」法式下午茶

法國珠寶品牌尚美巴黎（Chaumet）今年夏天將品牌經典珠寶元素延伸至生活體驗，攜手台北晶華酒店上庭酒廊，自7月1日至31日推出期間限定「皇家蜂韻」（Bee de Chaumet）聯名下午茶，以品牌代表性的蜜蜂圖騰為靈感，透過法式甜點工藝詮釋Bee de Chaumet系列的設計美學，打造融合珠寶、藝術與美食的沉浸式體驗。

Tiffany耗時7個月修復百年天文鐘 致敬美國《獨立宣言》簽署250週年

美國珠寶品牌蒂芙尼（Tiffany & Co.，簡稱Tiffany）宣布完成1893年傳奇天文鐘（Astronomical Clock）的修復工程，這件為芝加哥哥倫布世界博覽會打造的歷史鉅作，將於7月3日起在紐約第五大道旗艦店The Landmark公開展出，紀念美國《獨立宣言》簽署250周年，展現品牌深厚的鐘表工藝傳承。

孫鍾元、林恬耀結成限定組合 Blancpain高空晚宴再現時間與美味之藝

美食與手表看似南轅北轍，然對時間的掌握、對細節的專注精進，都是Fine Watchmaking頂級製表與Fine Dining的相似之處。身為瑞士高級製表品牌寶珀（Blancpain）品牌摯友的南韓星級名廚孫鍾元（Son Jong Won）日前首度來台參加活動，並與新加坡裔名廚Jimmy Lim林恬耀一同出席，近日Blancpain並首度公開日前的高級晚宴，再度展現名廚、時間、美味與工藝的風格共鳴。

ESG成企業採購新趨勢！喜憨兒中秋禮盒聯名幾米、AI共創打造永續公益

中秋送禮正從「節慶採購」走向「永續採購」，近年企業採購逐漸由價格導向轉向價值導向，不再只重視產品本身，更重視採購所創造的社會影響力。喜憨兒基金會表示，企業採購喜憨兒中秋禮盒，不僅能滿足員工福利、客戶贈禮及品牌形象需求，更直接支持喜憨兒庇護工場近300位心智障礙者穩定就業，促進社會共融，並可納入ESG或永續報告書，讓每一份採購都兼具節慶心意、公益價值與永續影響力，將送禮轉化為企業ESG的具體實踐。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。