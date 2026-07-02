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打造上帝視角！Bell&Ross直昇機當靈感推新款BR-03 Helipa腕表

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
Bell & Ross BR-03 Helipad手表，41毫米、陶瓷表殼、自動上鍊機械機芯、時間顯示，15萬3,000元。圖／Bell & Ross提供
Bell & Ross BR-03 Helipad手表，41毫米、陶瓷表殼、自動上鍊機械機芯、時間顯示，15萬3,000元。圖／Bell & Ross提供

由Carlos Rosillo與Bruno Belamich創立的專業手表品牌Bell & Ross，始終以「功能塑造形式」的哲學，將精密航空儀器轉化為手表。自2005年問世的BR-01以「方中帶圓」設計搭配四角螺絲結構顛覆當代設計語言，全系列宛如一座精密實驗室，持續挑戰航空、時間的美學新頁。

2026年全新發表的BR-03 Helipad以直升機停機坪為靈感，讓手表面盤化為微縮的空中場景、帶人從上帝視角俯瞰。腕表運用BR-CAL.327自動機芯為動力，打破常規的三針設計：其中黑色轉盤顯示小時、直升機造型指針指示分鐘，高速旋轉的槳葉則化作秒針；秒針的律動更如同高速運轉的旋翼，將機械創意與航空世界相融，營造出電影場景般的動感。

新作將採用41毫米微噴砂黑色陶瓷表殼，厚度10.60毫米並兼具輕巧與防磨損特色。為確保清晰易讀，防眩藍寶石水晶玻璃鏡面內透過黃色夜光圈與時標形成對比，同時面盤均塗覆以Super-LumiNova®X2夜光材料，在黑暗中散發強烈綠光，也模擬直升機駕駛艙儀表的夜間照明效果。

表款並選用象徵航空安全的警示黃色，向救援人員與飛行員緊密合作的精神致敬。腕表同時提供100公尺防水性能，以及啞面黑色PVD精鋼針扣，結構堅固。限量新作全球發行500只，建議售價為新台幣15萬3,000元，成為獻給熱愛冒險精神收藏家的風格之選。

Bell & Ross新款BR-03 Helipad手表，除了以直昇機停機棚為靈感，並宛如以上帝視角觀看時間。圖／Bell & Ross提供
Bell & Ross新款BR-03 Helipad手表，除了以直昇機停機棚為靈感，並宛如以上帝視角觀看時間。圖／Bell & Ross提供

黃色不僅是航空文化中的警示顏色，也在大自然中帶有恫嚇、危險、醒目的意涵。圖／Bell & Ross提供
黃色不僅是航空文化中的警示顏色，也在大自然中帶有恫嚇、危險、醒目的意涵。圖／Bell & Ross提供

表款共有黑色尼龍織帶、黃色膠帶兩種組合，展現沈默低調或張揚醒目的不同造型效果。圖／Bell & Ross提供
表款共有黑色尼龍織帶、黃色膠帶兩種組合，展現沈默低調或張揚醒目的不同造型效果。圖／Bell & Ross提供

直升機 腕表

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由Carlos Rosillo與Bruno Belamich創立的專業手表品牌Bell & Ross，始終以「功能塑造形式」的哲學，將精密航空儀器轉化為手表。自2005年問世的BR-01以「方中帶圓」設計搭配四角螺絲結構顛覆當代設計語言，全系列宛如一座精密實驗室，持續挑戰航空、時間的美學新頁。

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