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台灣虎航開航12周年 攜手魏嘉瑩推出全新主題曲

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園國際機場即時報導
台灣虎航為慶祝今年9月將邁入開航12週年，攜手魏嘉瑩推出〈快出來玩〉主題曲。圖／台灣虎航提供
台灣虎航為慶祝今年9月將邁入開航12週年，攜手魏嘉瑩推出〈快出來玩〉主題曲。圖／台灣虎航提供

台灣虎航為慶祝今年9月將邁入開航12周年，今天宣布攜手相信音樂旗下「創作女聲」小魏魏嘉瑩，首度推出合作的主題曲〈快出來玩〉，希望透過音樂充滿感染力的語言，將旅行的快樂、期待與冒險精神傳遞給更多人，讓每位旅客不只是搭乘飛機，更能深刻感受到飛行所帶來的美好回憶與感動。

台灣虎航董事長黃世惠表示，小魏的創作風格向來充滿正能量，歌曲總能帶給聽眾輕鬆愉快的感受，這與台灣虎航「熱情、溫暖、真誠」的品牌精神完美契合。此次特別邀請她創作台灣虎航主題曲的詞曲與演唱，簡單明瞭的曲名〈快出來玩〉，以輕快的節奏搭配朗朗上口的旋律，傳遞說走就走的旅行態度，真的讓人一聽完就會產生想去旅行的衝動。

台灣虎航說明，〈快出來玩〉由小魏魏嘉瑩親自包辦詞曲創作，延續她一貫歡樂又帶點俏皮的創作風格，將「一直想出門、卻遲遲沒有出發」的日常心情寫進歌曲中。副歌反覆唱著「玩，來玩，快出來出來玩」，藉由充滿多巴胺的輕快旋律，洗腦副歌與貼近日常的歌詞，讓人忍不住跟著哼唱完，就要立刻收拾行李、說走就走。

為了完美呈現歌曲意境，小魏魏嘉瑩及相信音樂團隊更特別前往台灣虎航的獨飛航點日本岡山及鳥取為MV取景，與台灣虎航的網紅「虎將」一起展開旅程。在岡山部分，走訪了日本三大名園的岡山後樂園、倉敷美觀地區與兒島牛仔褲街；鳥取部分則前往了鳥取砂丘及砂之美術館等地。〈快出來玩〉完整版MV首播時間為明天中午12:00，敬請鎖定相信音樂及台灣虎航YouTube官方頻道。隨著MV的全球播放，台灣虎航也期盼透過音樂與影像的絕佳結合，帶領大眾發掘日本地方旅遊不同於大都市的深度魅力。

台灣虎航補充，〈快出來玩〉不僅將成為台灣虎航登機及乘客離機時的播放音樂，未來也會在各宣傳活動中強力播送，透過其洗腦且輕快的旋律，鼓勵大眾趕緊揪身邊的親朋好友出來玩，搭乘台灣虎航一同探索各地的精采，讓每一次的飛行，都成為分享快樂與創造回憶的起點。

台灣虎航 虎航 品牌

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