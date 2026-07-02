星宇航空推出福袋抽百萬名車 全新史努比主題航班啟航

星宇航空今天宣布，為慶祝2026 SNOOPY主題航班正式啟航，即日起至12月31日，不但全航線（除洛杉磯、安大略出發航班外）備品皆換上全新SNOOPY四季主題，還攜手7-ELEVEN推出全新限定福袋商品，最大獎是價值167萬元的SNOOPY x星宇航空聯名限定「MINI COOPER」名車。

星宇航空表示，與7-ELEVEN聯名推出鮮食到全店精品集點商品，強強聯手讓檔檔商品皆引領話題前線，本次搶搭暑假旅遊旺季，結合全新SNOOPY主題航班，首度共同開發福袋商品，包含居家、外出旅遊、趣味娛樂等三大主題。

星宇航空指出，限定福袋以本次SNOOPY主題航班的春夏秋冬四季風格設計，打造超萌實用福袋，共5種價格帶、7種商品結構，總共19款限量選擇，款款都是獨家限定，於7月8日00:00準時開賣，頭獎是價值167萬元的SNOOPY x星宇航空聯名限定「MINI COOPER」名車。

星宇航空說明，499元福袋推出3款「布偶掛飾購物包」，結合今年最流行的曬娃趨勢，開發專屬口袋，內袋還可放A4尺寸兼具實用性；799元福袋則有3款「2WAY側背包」，中性的藍/黑/卡其三色低調不顯眼，可手提或側背加上多口袋設計，上課或旅行外出大容量超夠裝。

999元則是福袋系列首次登場的「扭蛋機組」，質感黑色與卡其棕撞色兩款選擇，附貼紙可隨個人喜好客製化機台，另附七顆扭蛋與專屬徽章且本體還自帶燈光、音效設計，聚會娛樂隨機扭出驚喜與滿滿互動趣味體驗；外出旅行必須搶購近年相當火紅的「伸縮拖輪包」，首度升級可伸縮功能，搭機出遊、採買更多戰利品；還有盛夏臥室必備的「涼感被+造型靠枕」，3款療癒圖案任選，搭配涼感材質與雙面印刷大圖面，還可抱著大臉造型靠枕，午休或宅家追劇最合適。

高價質感福袋部分，今年分別推出1699元的3款美國Traveler’s Choice「21吋上掀行李箱」，藍/白/黑三種色系搭配史努比出遊圖素增添趣味，時下流行的上掀行李箱款式在飯店省空間開箱最便利；1999元的福袋則是販售3款日本知名家電品牌Bmxmao「空氣清淨無葉風扇」，不只室內降溫同時還可空氣清淨過濾髒空氣，炎炎夏日放在臥室或客廳，搭配遙控器遠距操作，讓環境舒適更加倍。

此次SNOOPY×星宇航空福袋兼具收藏與實用性，將準時於7月8日00:00在全台7-ELEVEN門市開賣。於此同時，星宇航空全新SNOOPY四季主題機上備品亦已上線，今年全新主題航班備品，含登機證、行李吊牌、機上迎賓畫面、紙巾、紙杯…等，通通換上色彩鮮明的視覺，即日起將出現在星宇航空全球航線（除洛杉磯、安大略出發航班外），一路陪伴旅客到12月31日，趕緊訂票與星宇航空一同展開四季旅程，感受SNOOPY的經典魅力。

限定聯名福袋於7月8日0點0時準時開賣，頭獎為價值167萬元的SNOOPY×星宇航空聯名限定「MINI COOPER」名車。圖/星宇航空提供