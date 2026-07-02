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Chaumet × 晶華酒店 七月期間限定「皇家蜂韻」法式下午茶
法國珠寶品牌尚美巴黎（Chaumet）今年夏天將品牌經典珠寶元素延伸至生活體驗，攜手台北晶華酒店上庭酒廊，自7月1日至31日推出期間限定「皇家蜂韻」（Bee de Chaumet）聯名下午茶，以品牌代表性的蜜蜂圖騰為靈感，透過法式甜點工藝詮釋Bee de Chaumet系列的設計美學，打造融合珠寶、藝術與美食的沉浸式體驗。
蜜蜂自19世紀以來便是Chaumet的重要象徵，不僅呼應品牌深厚的法國皇室歷史，也寓意自然、創造力與生命力。Bee de Chaumet系列則以幾何蜂巢六角形線條重新演繹這項經典符碼，兼具現代感與辨識度，已成為品牌最具代表性的珠寶系列之一，涵蓋戒指、耳環、項鍊及手鐲等作品，展現俐落且可自由疊戴的設計特色。
此次聯名下午茶由台北晶華酒店法籍甜點行政主廚羅倫（Laurent Delcourt）操刀，以蜂蜜、夏季水果與自然花草風味為發想，設計九款鹹甜點心。甜點造型巧妙融入蜂巢紋理、蜜蜂等品牌標誌元素，從外觀到口感皆呼應Bee de Chaumet系列的幾何美感與法式優雅，讓珠寶設計概念轉化為可品味的藝術作品，也讓賓客透過味覺感受品牌工藝精神。
Chaumet近年持續透過跨界合作，將高級珠寶從精品櫥窗延伸至生活場景，此次攜手五星級飯店推出限定下午茶，也展現品牌希望以更貼近日常的方式，讓消費者感受巴黎珠寶世家的法式生活美學。「皇家蜂韻」下午茶於七月期間台北晶華酒店2樓上庭酒廊限量供應，每日下午2時至5時提供，每套售價1,280元加一成服務費，包含咖啡或茶，每日數量有限，需於三日前完成預訂。
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