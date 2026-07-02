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Tiffany耗時7個月修復百年天文鐘 致敬美國《獨立宣言》簽署250週年

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
蒂芙尼宣布完成1893年傳奇天文鐘的修復工程。圖／蒂芙尼提供
蒂芙尼宣布完成1893年傳奇天文鐘的修復工程。圖／蒂芙尼提供

美國珠寶品牌蒂芙尼（Tiffany & Co.，簡稱Tiffany）宣布完成1893年傳奇天文鐘（Astronomical Clock）的修復工程，這件為芝加哥哥倫布世界博覽會打造的歷史鉅作，將於7月3日起在紐約第五大道旗艦店The Landmark公開展出，紀念美國《獨立宣言》簽署250周年，展現品牌深厚的鐘表工藝傳承。

這座天文鐘由Tiffany首席製鐘大師Joseph Lindauer率領工匠耗時超過兩年打造，高約2.5公尺，採路易十五風格設計，結合花卉雕刻、木鑲嵌工藝與13枚銀質彩繪錶盤，不僅外觀華麗，更集結21項複雜功能，被視為19世紀美國製鐘工藝的重要代表作。其中最具歷史意義的，是全球獨一無二的「美國獨立紀年」顯示功能，能透過特殊機械裝置記錄自1776年美國獨立以來的年份。隨著2026年美國迎來建國250周年，表盤也將同步顯示「250th」，成為本次修復最具象徵性的亮點。

除了紀錄當地時間、格林威治時間及31座世界城市時間外，此天文鐘還具備萬年曆、月相、潮汐、日出日落、太陽與月亮運行位置，以及均時差等天文顯示功能，甚至保留主日字母、黃金數、儒略紀元等今日高級製錶中已相當罕見的複雜機制，充分展現19世紀製表技術的巔峰水準。Tiffany於2025年收藏這件珍貴骨董時計後，歷經7個月於日內瓦製表工坊細緻修復，全面恢復機械運作與外觀細節，向品牌悠久的製表歷史與美國建國250周年致敬。

蒂芙尼傳奇天文鐘於1893年芝加哥的世界哥倫比亞博覽會展出。圖／蒂芙尼提供
蒂芙尼傳奇天文鐘於1893年芝加哥的世界哥倫比亞博覽會展出。圖／蒂芙尼提供

修復後各式表盤細節。圖／蒂芙尼提供
修復後各式表盤細節。圖／蒂芙尼提供

美國獨立紀年表盤細節。圖／蒂芙尼提供
美國獨立紀年表盤細節。圖／蒂芙尼提供

Tiffany 美國

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