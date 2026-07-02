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孫鍾元、林恬耀結成限定組合 Blancpain高空晚宴再現時間與美味之藝

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
孫鍾元（右）原本即是Blancpain摯友，日前新加坡籍名廚Jimmy Lim林恬耀也加入了Blancpain家族，因此促成本次的天廚組合。圖／Blancpain提供
孫鍾元（右）原本即是Blancpain摯友，日前新加坡籍名廚Jimmy Lim林恬耀也加入了Blancpain家族，因此促成本次的天廚組合。圖／Blancpain提供

美食與手表看似南轅北轍，然對時間的掌握、對細節的專注精進，都是Fine Watchmaking頂級製表與Fine Dining的相似之處。身為瑞士高級製表品牌寶珀（Blancpain）品牌摯友的南韓星級名廚孫鍾元（Son Jong Won）日前首度來台參加活動，並與新加坡裔名廚Jimmy Lim林恬耀一同出席，近日Blancpain並首度公開日前的高級晚宴，再度展現名廚、時間、美味與工藝的風格共鳴。

由於兩人皆為瑞士高級製表品牌Blancpain的品牌摯友，當時孫鍾元並與Jimmy Lim合作，於台北101高空餐廳一同打造了限定菜單與Art de Vivre Gala晚宴。寶珀Blancpain並正式公開一系列當時的形象影片與照片，晚宴從瑞士汝拉山谷為靈感，將自然絕景、Fine Dining和Fine Watchmaking巧妙融合，照片與影片更能一窺孫鍾元和Jimmy Lim兩位大廚的專注神情，似與手表工匠組裝機芯的屏氣凝神頗有異曲同工之妙。

同時孫鍾元也戴上一款出自Blancpain的Villeret全日曆腕表，表款運用紅金表殼與Blancpain自製的6654.4自動上鍊機芯，可將日期、星期、月份時間資訊一應掌握，象徵大廚對時間、風土、滋味的全方面掌握，表款並具Blancpain經典的蛇形指針和人臉月相表情，搭配上蜂蜜色鱷魚皮表帶，像是將時間烹調為一份妙不可言的美饌。

林恬耀Jimmy Lim則戴上一款Fifty-Fathoms五十噚腕表，表款同樣選用18K紅金，BLANCPAIN自製6654自動上鍊機芯則提供了時間、日曆、月相顯示，以及整體300公尺的防水性能。43毫米的漸變式太陽紋藍色面盤像是大廚面對瞬息萬變時間的冷靜、瞭然於胸。兩只表款都已正式上市，可洽Blancpain台北101限定店、預約鑑賞。

南韓星級名廚孫鍾元（右）日前首度來台，並與新加坡裔名廚Jimmy Lim林恬耀在101打造了Blancpain高空晚宴。圖／Blancpain提供
南韓星級名廚孫鍾元（右）日前首度來台，並與新加坡裔名廚Jimmy Lim林恬耀在101打造了Blancpain高空晚宴。圖／Blancpain提供

南韓名廚孫鍾元日前與Jimmy Lim林恬耀一同合作，為Blancpain打造了101高空晚宴。圖／Blancpain提供
南韓名廚孫鍾元日前與Jimmy Lim林恬耀一同合作，為Blancpain打造了101高空晚宴。圖／Blancpain提供

米其林三星名廚Jimmy Lim林恬耀近日甫成為Blancpain品牌摯友。圖／Blancpain提供
米其林三星名廚Jimmy Lim林恬耀近日甫成為Blancpain品牌摯友。圖／Blancpain提供

Blancpain五十噚深潛器系列全日曆月相腕表，18K紅金、43毫米、品牌自製6654自動上鍊機芯、時間與日期、月相顯示、300米防水，116萬4,000元。圖／Blancpain提供
Blancpain五十噚深潛器系列全日曆月相腕表，18K紅金、43毫米、品牌自製6654自動上鍊機芯、時間與日期、月相顯示、300米防水，116萬4,000元。圖／Blancpain提供

孫鍾元配戴的Blancpain Villeret系列全日曆月相表款，展現了古典之美與瑞士高級製表傳統，101萬1,000元。圖／Blancpain提供
孫鍾元配戴的Blancpain Villeret系列全日曆月相表款，展現了古典之美與瑞士高級製表傳統，101萬1,000元。圖／Blancpain提供

南韓 美食 黑白大廚

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