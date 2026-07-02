全新SNOOPY主題航班啟航 星宇攜手7-ELEVEN推限定聯名福袋

星宇航空（2646）2026 SNOOPY主題航班現正啟航，即日起至12月31日，全航線（除洛杉磯、安大略出發航班外）備品皆換上全新SNOOPY四季主題。星宇航空攜手7-ELEVEN同慶，推出全新限定福袋商品，希望讓旅客在登機前就能與可愛的SNOOPY相伴，一起搭機出遊！限定福袋以本次SNOOPY主題航班的春夏秋冬四季風格設計，打造超萌實用福袋，共5種價格帶、7種商品結構，總共19款限量選擇，款款都是獨家限定，於7月8日00:00準時開賣，還能抽價值167萬元的SNOOPY x星宇航空聯名限定「MINI COOPER」名車頭獎。

星宇航空與7-ELEVEN持續深化合作，從鮮食到全店精品集點商品，強強聯手讓檔檔商品皆引領話題前線，本次搶搭暑假旅遊旺季，結合全新SNOOPY主題航班，首度共同開發福袋商品，包含居家、外出旅遊、趣味娛樂等三大主題。

499元福袋推出3款「布偶掛飾購物包」，結合今年最流行的曬娃趨勢，開發專屬口袋，內袋還可放A4尺寸兼具實用性；799元福袋則有3款「2WAY側背包」，中性的藍/黑/卡其三色低調不顯眼，可手提或側背加上多口袋設計，上課或旅行外出大容量超夠裝。

999元則是福袋系列首次登場的「扭蛋機組」，質感黑色與卡其棕撞色兩款選擇，附貼紙可隨個人喜好客製化機台，另附七顆扭蛋與專屬徽章且本體還自帶燈光、音效設計，聚會娛樂隨機扭出驚喜與滿滿互動趣味體驗；外出旅行必須搶購近年相當火紅的「伸縮拖輪包」，首度升級可伸縮功能，搭機出遊、採買更多戰利品；還有盛夏臥室必備的「涼感被+造型靠枕」，3款療癒圖案任選，搭配涼感材質與雙面印刷大圖面，還可抱著大臉造型靠枕，午休或宅家追劇最合適。