ESG成企業採購新趨勢！喜憨兒中秋禮盒聯名幾米、AI共創打造永續公益

中秋送禮正從「節慶採購」走向「永續採購」，近年企業採購逐漸由價格導向轉向價值導向，不再只重視產品本身，更重視採購所創造的社會影響力。喜憨兒基金會表示，企業採購喜憨兒中秋禮盒，不僅能滿足員工福利、客戶贈禮及品牌形象需求，更直接支持喜憨兒庇護工場近300位心智障礙者穩定就業，促進社會共融，並可納入ESG或永續報告書，讓每一份採購都兼具節慶心意、公益價值與永續影響力，將送禮轉化為企業ESG的具體實踐。

喜憨兒基金會近年觀察，企業中秋禮盒採購需求持續成長，歷年合作企業涵蓋半導體、科技製造、金融保險、生技醫療、運動品牌、公部門及產業協會等多元產業。其中，多家企業已連續合作五年以上，最高單一企業五年累計採購約8,000盒，單筆最高採購達4,000盒，顯示公益採購已由一次性的愛心支持，逐步發展為企業長期永續策略的重要一環。

今年喜憨兒中秋禮盒延續與知名繪本作家幾米合作，選用繪本《幸福貓泡泡》中的圖像，並以「月光下悄悄話」為年度企劃主題，推出「剛好有光」、「剛好想你」、「剛好幸福」、「剛好有你」及「剛好出發」五款剛好系列禮盒，定價 660元~1380元，早鳥預購更享有85折起。

除幾米聯名系列外，今年同步推出限量AI公益禮盒「擁月」與「逐月」，定價460元、299元。延續三年的喜憨兒AI共創計畫，由喜憨兒親手創作畫作，再透過AI技術延伸創意，轉化為禮盒設計。

此外，今年喜憨兒中秋禮盒更從食材、包裝到製程全面落實永續理念。產品選用多項台灣在地食材，並搭配大武山牧場蛋捲、遊山茶訪烏龍茶等，支持在地農業與品牌聯名，降低運輸里程，展現友善土地的理念；特定禮盒包裝採用FSC森林驗證紙材，兼顧節慶質感與環境永續。生產則由通過ISO22000食品安全管理系統及HACCP食品安全管制系統認證的喜憨兒庇護工場製作，提供企業安心採購、放心送禮，同時兼顧公益、永續與食品安全。

除企業採購外，喜憨兒基金會同步推出「中秋送愛1+1」公益行動，邀請企業與民眾共同響應「一份捐款，一份剛好的幸福」。每認捐一份愛心禮盒，不僅支持全台近300位喜憨兒庇護員工的技能培力與穩定就業，也將中秋月餅送往新北市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、臺南市及花蓮縣等偏鄉及非山非市地區國小，陪伴學童歡度中秋，讓一份愛心，同時成就兩份幸福。

喜憨兒庇護工場擁有食品安全認證、選用在地食材、採用FSC森林驗證紙材，讓禮盒兼顧食品安全、環境永續與社會公益。圖／喜憨兒基金會提供

喜憨兒基金會攜手知名繪本作家幾米合作，推出五款不同畫風與價位的禮盒，早鳥預購85折起。圖／喜憨兒基金會提供