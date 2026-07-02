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高雄全新好市多明天開幕！周末3大活動 交通局：成功路將湧現龐大車潮

聯合報／ 記者宋原彰／高雄即時報導
好市多新高雄店明日開幕，且明日至本周日在夢時代前舉辦高雄啤酒音樂節，高雄展覽館則舉辦「耶和華見證人高雄全國大會」，三股龐大車流人潮，預估將導致周邊道路壅塞。圖／高雄市交通局提供
好市多新高雄店明日開幕，且明日至本周日在夢時代前舉辦高雄啤酒音樂節，高雄展覽館則舉辦「耶和華見證人高雄全國大會」，三股龐大車流人潮，預估將導致周邊道路壅塞。圖／高雄市交通局提供

高雄市這周末在成功二路迎來爆量人潮！好市多新高雄店明天開幕，同時明天至本周日在夢時代前時代大道舉辦「2026高雄啤酒音樂節」，高雄展覽館也會舉辦「2026年耶和華見證人高雄全國大會」，三股龐大車流人潮，預估將導致周邊道路壅塞；交通局表示，建議民眾多搭捷運、輕軌、多走路、不開車騎車，利用公共運輸前往免塞車陣中、最省時便利。

好市多新高雄店明天開幕，目前動線僅在成功二路3個輕軌過路段；汽車採智科路、東南米樂旁基地道路進場，復興四路、東南米樂通路離場，機車採智科路、復興四路進場，復興四路、東南米樂基地道路離場；平日周一至周五下午5點至7點，為避免與高雄軟體園區下班車流相互干擾，車輛僅准由東南米樂基地道路離場，禁止自復興四路離場。

好市多賣場則提供免費接駁車，營運初期每日早上7點至晚上9點，往返於「捷運三多商圈站」及「好市多舊中華店」至新賣場，班距10至30分鐘；交通局表示，除依現場標誌標線號誌行駛外，相關單位監控現場車流，因應不同情境啟動交通管制措施，請用路人注意跨越輕軌路口應保持淨空，並遵守警察義交指揮行止。

此外，「2026高雄啤酒音樂節」於7月3日至5日在高雄夢時代前時代大道廣場舉行，多位國內外知名歌手將接力登台演出。交通局指出，活動期間時代大道(中華五路-成功二路)實施交通管制，請民眾配合進行改道，民眾可搭乘捷運紅線至R6凱旋站後步行，或搭乘輕軌至C5夢時代站下車即可抵達會場。

「2026年耶和華見證人高雄全國大會」也在7月3日至5日，在高雄展覽館內舉辦。目前規劃遊覽車分區停放至新光停車場或21號碼頭停車場上、下車，請出席民眾應從現場工作人員指揮，採取分批進、離場；不鼓勵自行開車或騎車前往，避免停車場滿場或道路壅塞。建議可搭乘捷運紅線至R8三多商圈站後步行，或搭乘輕軌至C8高雄展覽館站下車即抵達會場。

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