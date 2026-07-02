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愛買夏日芒果祭登場 攜手台南推多品種拚買氣

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導
愛買量販店攜手臺南市政府推出「夏日芒果祭」，2日由遠東百貨副董事長徐雪芳、遠東百貨營運長林彰豊、遠東百貨副總經理陳佑任、愛買量販營運長姚偉昱及臺南市市長黃偉哲等人一同出席記者會。記者侯思蘋／攝影
愛買量販店攜手臺南市政府推出「夏日芒果祭」，2日由遠東百貨副董事長徐雪芳、遠東百貨營運長林彰豊、遠東百貨副總經理陳佑任、愛買量販營運長姚偉昱及臺南市市長黃偉哲等人一同出席記者會。記者侯思蘋／攝影

臺南為全台最大芒果產區，種植面積與產量皆居全國之冠，愛買量販店2日攜手臺南市政府推出「夏日芒果祭」，引進多款當季現摘、外銷等級的臺南優質芒果及相關農特產品，除了愛文、玉文、金煌、烏香四大芒果品種外，更包含兩大芒果甜品、芒果麵等進駐愛買量販販售，力拚今年夏日水果及農產加工品業績較去年大幅成長兩成。

看準民眾對季節限定水果的喜愛，愛買因應不同農產產季，今年第六度攜手臺南市政府推廣農產活動，將產地優質農特產直送全台門市，今年夏季除了最受歡迎的愛文芒果外，也網羅果肉細緻、甜度高的玉文芒果、果實碩大且香氣濃郁的金煌芒果，以及風味獨特的烏香芒果，讓消費者一次品嚐不同品種的特色風味，7月2日至7月5日活動期間，四大芒果品種每斤59元起，讓民眾輕鬆把臺南當季鮮甜滋味帶回家。

除了鮮果外，愛買也同步擴大芒果周邊商品陣容，推出融合果香與麵香的芒果麵，每包109元；口感滑順、果香濃郁的芒果布丁，每盒250元；愛買麵包坊新推出的每日現做芒果奶酪，每個39元；以及酸甜涮嘴的芒果乾，每包250元。從正餐、甜點到下午茶點心，消費者都能感受濃郁芒果魅力，滿足芒果愛好者「從頭吃到尾」的願望。

愛買表示，近年夏季水果消費持續升溫，消費者除了選購當季鮮果，也越來越喜歡嘗試水果加工商品及創新吃法，因此今年特別推出「夏日芒果祭」，結合臺南在地優質農產與多元芒果商品，希望提供消費者更豐富的選擇，也透過量販通路支持臺灣在地農業，讓更多民眾在家附近就能輕鬆享受產地直送的新鮮美味，一同感受盛夏最甜蜜的幸福滋味。

芒果 愛買 台南

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