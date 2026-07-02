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丸亀製麵「罐頭豬LULU公仔」可愛登場！檀島香港餐廳推「花蓮系料理」

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
丸亀製麵聯手「罐頭豬LULU」，推出三款盲盒絨毛公仔。圖／丸亀製麵提供
丸亀製麵聯手「罐頭豬LULU」，推出三款盲盒絨毛公仔。圖／丸亀製麵提供

迎接品牌登台9週年，「檀島香港餐廳」與花蓮縣政府農業處攜手合作，推出「港味饗花蓮．山海鮮味祭」，使用西瓜、剝皮辣椒、飛魚、石喬等代表性的農漁特產入饌，推出多款特色料理。包括有「松露飛魚干燒伊麵」、「XO醬野菜爆虎掌」、「馬告金穗鬼頭刀」、「剝皮辣椒燒賣皇」、「剝椒石喬鮮腸粉」等料理，還有「咔滋米米圈」、「海鹽花蓮大西瓜」等甜點與飲品，售價108～348元不等。

同時檀島南西店也重新裝潢，以時髦的框景概念，結合鏡面燈效等設計，營造出全新的用餐氛圍。為慶祝9週年活動登場，即日起至7月31日、8月1日至8月31日，將分別推出社群活動，完成任務者有機會抽中「秧悦美地度假酒店」雙人住宿，另有鯨世界賞鯨雙人套票、櫻田野養生休閒農莊四人套票等贈禮。

日式烏龍麵品牌「丸亀製麵」攜手療癒IP「罐頭豬LULU」，推出期間限定「丸亀製麵×罐頭豬LULU」集點換購活動。即日起至8月31日期間，凡至丸亀製麵門市消費滿100元即可累積1點，集滿2點即可加價239元隨機換購1款「丸亀製麵×罐頭豬LULU」限定絨毛公仔吊飾盲袋，共計有「職人豬款」、「炸蝦豬款」及「釜揚豬款」等3種造型。此外，丸亀製麵台北地下街店也打造大型聯名主題背板與人形立牌，完成指定拍照及社群任務，即有機會免費獲得「炸雞」或「歐姆蛋」等人氣配餐。

丸亀製麵本季推出全新「檸檬豬肉冷麵」系列，包括有「檸檬蔥鹽豬肉冷麵」與「檸檬蒜鹽豬肉冷麵」兩種風味，分別以鹹香蔥鹽醬與洋蔥蒜香醬呈現不同派系魅力，中碗售價139元，大碗加價30元，均附湯品。

丸亀製麵本季推出全新「檸檬蔥鹽豬肉冷麵」與「檸檬蒜鹽豬肉冷麵」。圖／丸亀製麵提供
丸亀製麵本季推出全新「檸檬蔥鹽豬肉冷麵」與「檸檬蒜鹽豬肉冷麵」。圖／丸亀製麵提供

檀島香港餐廳攜手花蓮縣政府農業處，推出一系列花蓮食材主題料理。圖／檀島香港餐廳提供
檀島香港餐廳攜手花蓮縣政府農業處，推出一系列花蓮食材主題料理。圖／檀島香港餐廳提供

花蓮 烏龍麵 香港

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