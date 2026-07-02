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破百萬觀看！許光漢攜手路易莎20周年 浸泡式精品咖啡買一送一

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
許光漢真情演譯路易莎20周年品牌影片《不忘初心、勇敢前行》。圖/路易莎提供
許光漢真情演譯路易莎20周年品牌影片《不忘初心、勇敢前行》。圖/路易莎提供

迎接20周年，路易莎咖啡宣布邀請演員許光漢擔任品牌形象大使，並推出全新品牌影片《不忘初心、勇敢前行》，以跨越時空的敘事手法，描繪追逐夢想路上的堅持、挫折與成長。影片上線後已吸引逾百萬人次觀看，並在社群平台引發熱烈討論。配合周年慶，路易莎同步推出由董事長黃銘賢研發的全新浸泡式精品咖啡系列，祭出預購買一送一優惠，最低每盒138元起。

品牌影片以「一個用20年磨出一杯好咖啡，一個用心磨出精湛演技」為主軸，串聯品牌與代言人的成長歷程。路易莎從街邊咖啡店起步，發展為台灣本土大型精品咖啡連鎖品牌；許光漢則歷經多年累積，從默默耕耘的演員走向亞洲市場，兩者皆不是一夕成名，而是在不斷磨練中走出自己的道路，也因此以「不忘初心、勇敢前行」作為20周年共同的品牌精神。

路易莎創辦人黃銘賢表示，看完品牌影片後深受感動，彷彿看見自己一路創業的歷程，雖然身處不同領域，卻都懷抱著相同信念，在一次次挑戰中持續突破自我。他也認為，許光漢自然、溫暖且真誠的形象，兼具親近感與質感，與路易莎多年來推動精品平價咖啡的品牌定位十分契合。

許光漢則分享，路易莎一直是充滿生活感的品牌，陪伴許多人走過不同的人生階段。他透露，自己每天都會喝咖啡，工作途中經常到路易莎買一杯美式咖啡提神，在家則喜歡親手沖煮，享受沖泡過程帶來的沉澱與儀式感。

談到演藝歷程，他表示，夢想從來不會一路順遂，「很多時候，不是因為很厲害才堅持，而是因為真的喜歡，所以願意一直做下去。」他也希望路易莎能繼續陪伴消費者，無論是忙碌的清晨、工作的午後，或是與朋友相聚的片刻，都能透過一杯咖啡，為生活帶來一點溫暖與力量。

除了品牌影片，路易莎同步推出全新浸泡式精品咖啡系列，由黃銘賢親自參與研發，歷經多次杯測與風味調整，推出淺焙與深焙兩款新品，希望讓消費者以更便利的方式，在家或外出都能享受精品咖啡的醇香。

其中，淺焙款「G1日曬耶加雪菲」選用衣索比亞咖啡豆，展現荔枝、白蜜、紅蓮霧與櫻桃等果香層次，並帶有茉莉花、佛手柑與蜜香紅茶尾韻，口感清爽細緻。深焙款「黑金淬煉典藏」則以印尼、衣索比亞及寮國等產區咖啡豆調配，呈現黑巧克力、烤堅果、焦糖與黑可可香氣，風味厚實、低酸回甘。

兩款新品均採浸泡式設計，除了可直接以熱水沖泡，也適合冷萃飲用，只需將咖啡包放入冷水中冷藏一晚，即可品嘗不同溫度展現的風味層次。

配合新品上市，路易莎即日起至7月底推出預購買一送一優惠，不限會員皆可參加。「G1日曬耶加雪菲」建議售價每盒415元、「黑金淬煉典藏」建議售價每盒275元。

全新浸泡式精品咖啡系列由黃銘賢親自研發，歷經多次杯測與風味調整，推出淺焙與深焙兩款新品。圖/路易莎提供
全新浸泡式精品咖啡系列由黃銘賢親自研發，歷經多次杯測與風味調整，推出淺焙與深焙兩款新品。圖/路易莎提供

配合品牌20周年，路易莎同步推出全新浸泡式咖啡系列，由董事長黃銘賢親自研發，歷經多次杯測與風味調校。圖/路易莎提供
配合品牌20周年，路易莎同步推出全新浸泡式咖啡系列，由董事長黃銘賢親自研發，歷經多次杯測與風味調校。圖/路易莎提供

深焙的「黑金淬煉典藏」 黑巧克力、烤堅果與焦糖香氣濃郁，厚實滑順、低酸回甘。圖/路易莎提供
深焙的「黑金淬煉典藏」 黑巧克力、烤堅果與焦糖香氣濃郁，厚實滑順、低酸回甘。圖/路易莎提供

許光漢 路易莎 咖啡

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