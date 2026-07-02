台南遠東香格里拉中秋禮盒上市 月餅、咖啡與杜拜巧月吸睛

近年中秋禮盒消費趨勢轉變，消費者需求已從傳統月餅延伸至多元風味與差異化商品。台南遠東香格里拉飯店推出三款中秋禮盒，包括結合月餅、咖啡與生活實用的「尊爵蘭月禮盒」、融合經典月餅風味與台式傳統內餡的「府城月色禮盒」，以及限量版「金璽中秋・杜拜巧月禮盒」，即日起開放預購。

其中，「尊爵蘭月禮盒」以台南享譽國際的蝴蝶蘭為設計靈感，選用皇家紫為主色調，搭配蘭花圖騰，展現典雅東方美學。禮盒內含「日式焙茶」與「柑橘檸檬」兩款廣式月餅，前者茶香醇厚，後者清新爽口；並搭配果香明亮的義大利 CARRARO Nemaya 雨林聯盟認證濾掛咖啡，以及帶有堅果奶香調性的台灣 WAKE CUP! Venezia 濾掛咖啡。此外，禮盒亦搭配醇香曲奇餅與兼具沖煮、品飲及攜帶功能的隨身咖啡杯，提升禮盒附加價值。

「府城月色禮盒」則以台南人文底蘊為設計主軸，將古都風華與團圓意象融入禮盒之中。禮盒以橘金色調為主視覺，設計靈感來自台南古蹟紅磚、廟宇朱牆與中秋月色，並融入鹿耳門天后宮、孔廟、赤崁樓、大南門及台南遠東香格里拉等地標意象。月餅結合經典月餅風味與台式傳統內餡，餅皮香潤細緻，內餡包括蓮蓉蛋黃、經典奶黃，以及家傳滷肉、低糖奶油烏豆沙等口味，鹹甜兼具、風味多元。

限量版「金璽中秋・杜拜巧月禮盒」則以近年頗具話題的杜拜巧克力為靈感，結合中式燒餅工藝，呈現濃郁可可與堅果香氣。禮盒內含「琥珀酥餅」與「黑曜酥餅」兩款風味，前者以中式甜燒餅酥皮製成，口感輕盈酥香；後者則以黑巧克力揉合中式燒餅工藝打造黑巧酥皮，展現濃厚可可風味與酥脆口感。每盒六入、兩款風味各三顆。