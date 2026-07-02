萬家福、樂家康上線 統一 UNIDESIGN 首波42款商品開賣、布局350款

隨著統一集團旗下新品牌「萬家福量販」與「樂家康超市」於7月1日正式上線，全新自有品牌「UNIDESIGN」系列商品也同步推出，象徵集團整合零售通路後，自有品牌布局正式啟動。

UNIDESIGN首波已有 42 款品項率先上架開賣，未來UNIDESIGN商品品項將持續擴充，預計將達350項以上，進一步擴大自有品牌商品布局。

配合品牌上市，業者自7月1日至9月30日推出促銷活動，消費者單筆購買UNIDESIGN系列商品滿599元，並以uniopen聯名卡付款，可獲10%現金折價券回饋，現場並針對部分指定商品推出買一送一、買二送一及第二件優惠等促銷方案，以帶動新品買氣。

統一表示，UNIDESIGN以「關於生活，你值得更好的」為品牌理念，主打兼具品質與價格競爭力的商品，首波推出42項商品，涵蓋食品及非食品兩大類，包括清潔用品、五金、日用品及食品等品項。

其中，純水、氣泡水、洗衣精、抽取式衛生紙、冷凍水餃、非籠飼雞蛋、100%鮮乳原味優格、韓式泡菜及蔥抓餅等過去熱銷商品，也將陸續納入UNIDESIGN品牌重新上市。統一規劃，未來UNIDESIGN商品品項將持續擴充，預計將達350項以上，進一步擴大自有品牌商品布局，滿足消費者日常採購需求。