美式街頭融合台南精神！UNDEFEATEDx統一獅《不敗之獅》聯名霸氣上場

來自洛杉磯的街頭文化品牌UNDEFEATED，正式宣布與中華職棒最具代表性的元老球隊統一7-ELEVEN獅攜手推出全新聯名企劃《不敗之獅(UNDEFEATED LIONS)》。這次合作以「永不言敗」為核心精神，結合服飾設計、音樂創作與影像企劃，向統一獅三十餘年來累積的榮耀，以及台南深厚的棒球文化致敬。

多年來UNDEFEATED持續透過與世界級職業球隊、國際運動品牌及各類運動賽事合作，從棒球、籃球到足球，探索運動與街頭文化交會的更多可能。這次聯名以《不敗之獅》為名，所詮釋的「不敗」，並非從未失敗，而是在面對挫折與挑戰時，依然選擇勇敢迎戰、永不放棄。

這次與統一7-ELEVEN獅的聯名，在設計概念上以統一獅歷年總冠軍榮耀與球隊歷史作為創作核心，將UNDEFEATED經典五槓標誌結合冠軍年份，打造「Ultimate Champions」主題設計，向球隊輝煌歷史致敬。

同時，也將台南最具代表性的文化意象融入作品之中，以守護府城的石獅結合棒球元素重新演繹，並推出象徵企劃核心精神的「不敗」中文字樣設計，巧妙融合UNDEFEATED經典五槓標誌，展現街頭文化與台灣棒球精神的交會。

這次企劃也攜手Mizuno推出限量聯名棒球手套，結合統一獅代表性的橘色元素與UNDEFEATED設計語彙，聯名系列也以專屬Tiger Camo迷彩視覺延伸至整體包裝。

此外，特別邀請《大嘻哈時代》冠軍、台南在地饒舌歌手「阿跨面」創作聯名主題曲 〈不敗之獅〉。阿跨面以「台南的囝仔」作為歌曲主軸，將統一獅的球隊精神、台南的城市記憶與屬於球迷的共同情感寫入歌詞，透過台語饒舌，唱出屬於台南的驕傲。歌曲MV選在赤崁樓等台南代表性地標取景，藉由音樂與影像串聯府城文化、街頭精神與棒球熱血。

UNDEFEATED x 統一 7-ELEVEN 獅《不敗之獅》聯名商品將於7月7日在UNDEFEATED台北店/台中店、UNDEFEATED官網、統一7-ELEVEN獅周邊商品旗艦店以及LIONCREW商城限量發售。

●UNDEFEATED台北店、台中店：14:00發售

●UNDEFEATED官網(UNDEFEATED.com.tw) ：12:00發售

●統一 7-ELEVEN獅周邊商品旗艦店(亞太旗艦店及和順旗艦店) ：15:30發售

●LIONCREW商城：12:00發售

UNILIONS X UNDEFEATED全新聯名企劃《不敗之獅》。圖／UNDEFEATED提供

UNILIONS X UNDEFEATED融合UNDEFEATED經典五槓標誌，展現街頭文化與台灣棒球精神的交會。圖／UNDEFEATED提供

UNILIONS X UNDEFEATED將經典五槓標誌結合冠軍年份，打造「Ultimate Champions」主題設計。圖／UNDEFEATED提供

UNILIONS X UNDEFEATED全新聯名企劃《不敗之獅》，邀請統一獅棒球選手蘇智傑、江少慶詮釋永不言敗的核心精神。圖／UNDEFEATED提供

UNILIONS X UNDEFEATED，將台南最具代表性的文化意象融入作品之中，以守護府城的石獅結合棒球元素重新演繹。圖／UNDEFEATED提供

UNILIONS X UNDEFEATED融合UNDEFEATED經典五槓標誌。圖／UNDEFEATED提供