孫藝珍、道枝駿佑戴上「危險系珍珠」 TASAKI全新danger顛覆優雅印象

日本頂級珠寶品牌TASAKI再度為經典設計注入新生命，推出全新升級的danger系列，並由亞太區品牌大使孫藝珍與日本人氣男星道枝駿佑演繹最新形象。品牌將象徵純淨優雅的阿古屋珍珠，結合宛如食蟲植物利齒般的尖銳線條，透過剛與柔、危險與優雅的強烈對比，打造兼具個性與現代感的珠寶作品，重新定義珍珠珠寶的可能性。

danger系列自推出以來便是TASAKI最具辨識度的設計之一。品牌以自然界食蟲植物充滿生命力與危險魅力的外型為靈感，將珍珠結合於宛如尖牙般的金屬造型，創造出危險卻迷人的設計語彙。不同於傳統珍珠珠寶溫柔婉約的形象，danger系列透過尖刺、幾何結構與珍珠光澤形成鮮明反差，展現女性柔韌與力量並存，以及突破既有框架的自由精神，也因此成為品牌最具代表性的當代珠寶系列之一。

今年TASAKI進一步擴展danger家族，帶來danger flow、danger links、danger orb與頂級珠寶danger fang diamonds等全新作品。其中，全新danger flow系列以流動感十足的金色圓球線條重新詮釋珍珠輪廓，黃金、鑽石與阿古屋珍珠交織出如波光流轉般的律動，讓品牌標誌性的幾何語彙更顯柔和，也展現自由流動的現代美學。

形象照中，孫藝珍身穿粉色平口禮服，配戴danger flow項鍊與手鍊，以柔美造型襯托珠寶俐落線條，展現她一貫優雅從容的氣質；另一組造型則換上danger links系列，在紅色背景映襯下，以鏈節結合珍珠與金色利齒元素，呈現更具力量感的女性魅力。日本人氣演員道枝駿佑則以淡藍色立體花卉襯衫，透過danger flow項鍊、戒指及手鍊的層次混搭，展現介於少年感與成熟魅力之間的時尚風格。珍珠搭配俐落金屬線條，讓珠寶不再侷限於正式場合，也賦予男性配戴更多自由與個性，呼應近年無性別珠寶的潮流趨勢。

TASAKI danger fang diamonds 18K白金鑽石耳環，價格店洽。圖／TASAKI提供

TASAKI danger fang diamonds 18K白金鑽石項鍊，價格店洽。圖／TASAKI提供

TASAKI danger links阿古屋珍珠& 18K黃金耳環，45萬元。圖／TASAKI提供

TASAKI danger flow阿古屋珍珠& 18K黃金項鍊，100萬元。圖／TASAKI提供

TASAKI danger fang diamonds 18K白金鑽石耳環，價格店洽。圖／TASAKI提供

TASAKI danger orb阿古屋珍珠& 18K黃金戒指，15萬元。圖／TASAKI提供

TASAKI亞太區品牌大使孫藝珍演繹全新 TASAKI danger flow作品。圖／TASAKI提供

TASAKI danger flow阿古屋珍珠& 18K黃金項鍊，可當珍珠串鍊配戴，100萬元。圖／TASAKI提供

日本人氣演員道枝駿佑演繹全新TASAKI danger flow系列作品。圖／摘自TASAKI IG