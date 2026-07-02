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雙北刨冰地圖公開！這幾家天天排隊 今年夏天一定要吃一次
每年夏天都在找好吃的刨冰嗎？這次一次整理雙北高人氣冰店，不論是爆量芒果冰、濃郁雪花冰還是古早味剉冰，全都是網友激推的人氣名單，收藏起來一路吃到暑假結束！
台北市/大安區
怎麼拍都美的日式冰品店，推薦馥郁完整杯，蜂蜜凍為基底層，刨上滿滿冰，淋上甜香薰衣草，附上鹽味奶蓋、懷舊餅乾屑、煉奶，再插上可愛吧蓮花脆餅當個耳朵，好拍好吃又散發著薰衣草香。(MENU美食誌nickiH提供)
台北市/士林區
主打各種療癒的特色造型冰品，使用的雪花冰磚都是以新鮮果汁和鮮奶等天然食材製成，推薦馬卡龍公主、銷魂黑貓警長2號、瘋狂鳥、虎克船長和雪藏富士山。（MENU美食誌咩咩愛吃提供）]
台北市/士林區
隱藏在士林夜市巷弄內超日系可愛刨冰店，堅持使用新鮮當季水果自製熬煮而成的果醬搭配口感細緻的刨冰體，超清爽消暑！推薦夏季限定一碗西瓜，有加QQ椰果及寒天，還有附上煉乳可依照個人喜好自行添加，清甜感尾韻有股濃郁奶香。(MENU美食誌莉莉吃起來提供)
新北市/新莊區
各式新鮮當季純水果製作的綿綿冰！口感清爽帶冰沙感，毫無膩口感，推薦新鮮芒果搭配綿綿冰。(MENU美食誌SAGA提供)
台北市/大同區
店家採用木質地板，保留了傳統木製老房的格局，以大量古董營造出日本大正的浪漫風格，主要提供霜淇淋、飲料及甜點，推薦紅心芭樂霜淇淋。（MENU美食誌覓時提供）
台北市/淡水區
馬健騰提供）
【MENU溫馨提醒：喝酒不開車。飲酒過量，有害健康】
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