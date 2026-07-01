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嘉義火車站前地標鉅陞嘉義亮點旅店轉手 雀客國際酒店集團接掌

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義火車站前指標旅宿「Mega Hotel 鉅陞嘉義亮點旅店」宣布經營權易手。旅店公告，今天起由全台擁有52家據點的雀客國際酒店集團接手經營管理。圖／取自Google Maps
嘉義火車站前指標旅宿「Mega Hotel 鉅陞嘉義亮點旅店」宣布經營權易手。旅店公告，今天起由全台擁有52家據點的雀客國際酒店集團接手經營管理。圖／取自Google Maps

嘉義火車站前指標旅宿「Mega Hotel 鉅陞嘉義亮點旅店」宣布經營權易手。旅店公告，今天起由全台擁有52家據點的雀客國際酒店集團（CHECK Hospitality Management）接手經營管理，旅店將導入智慧旅宿系統與連鎖品牌營運模式，原有VIP住宿票券則可使用至8月28日。

位於嘉義市西區仁愛路、緊鄰嘉義火車站的鉅陞嘉義亮點旅店，憑藉交通便利、文創設計及親子主題房型，在嘉義旅宿市場具有一定知名度。原經營團隊表示，為提升整體營運效率及住宿服務品質，經審慎評估後，決定委由雀客國際酒店集團接手經營，盼藉由大型連鎖品牌的管理經驗與數位科技，提供旅客更完善的住宿體驗。旅店在公告中感謝旅客多年支持，並指出，雖然經營團隊更換，但未來仍將延續服務精神，在新團隊帶領下，持續提升服務品質、設施與住宿體驗。

近年快速拓展版圖的雀客國際酒店集團，目前全台共有52家飯店據點，以智慧自助Checkin、數位化管理及標準化服務為特色。市場人士認為，此次進駐嘉義站前旅店，除可提升訂房及入住效率，也有助吸引更多國際商務客與自由行旅客。配合經營權交接，旅店也提醒持有原「鉅陞VIP住宿票券」的消費者，票券兌換期限展延至8月28日止，請於期限內完成住宿兌換，逾期後新經營團隊將不再受理，以利後續資產清算及系統全面升級。

值得注意的是，鉅陞集團曾一度規劃結束旅店營運。2024年，董事長褚學忠曾表示，受旅宿市場競爭加劇、陸客未回流及停車空間不足等因素影響，旅店長期每月虧損約百萬元，原評估結束營業並將基地轉作建案開發。不過，鉅陞建築近年持續深耕嘉義市場，除斥資成立嘉義分公司外，也推出市中心豪宅建案「華爾道夫」，並創下嘉義市公寓大樓單價新高紀錄，顯示建築事業仍積極布局嘉義。此次旅店並未熄燈，而是改由雀客國際酒店集團接手經營，也讓嘉義火車站前的重要旅宿據點得以延續營運，並以全新品牌管理模式迎接市場競爭。

嘉義火車站前指標旅宿「Mega Hotel 鉅陞嘉義亮點旅店」宣布經營權易手。旅店公告，今天起由全台擁有52家據點的雀客國際酒店集團接手經營管理，鉅陞嘉義亮點旅店公告。記者魯永明／翻攝
嘉義火車站前指標旅宿「Mega Hotel 鉅陞嘉義亮點旅店」宣布經營權易手。旅店公告，今天起由全台擁有52家據點的雀客國際酒店集團接手經營管理，鉅陞嘉義亮點旅店公告。記者魯永明／翻攝

酒店 嘉義 火車站

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