暑假首日被擠爆！巨城喊「孩子都在我手上」 家長笑求照顧至18歲

7月暑假開始第一天，學生們紛紛出籠，家長們的「遛小孩」日常也正式展開。新竹Big City遠東巨城購物中心今（1）日在粉專貼出館內人潮照片，畫面中早上10點多商場通道就擠滿學生族群。小編搭配一句「你們的孩子，都在我手上」，幽默點出暑假期間商場成為親子避暑據點，意外引發大批網友共鳴。

貼文曝光後，留言區也變成家長許願池，不少家長接梗笑稱「給你錢，千萬不要放人」、「我們先托育著，不用急著送回家」、「拜託你了」，甚至有人喊話「請保管2個月後再放出來，感謝」，把巨城形容成暑假期間最可靠的「大型托育中心」。

留言區也掀起「巨城安親班」討論，有網友直呼「最強安親班」，也有人笑說「巨城安親班又開業了」、「等巨城後面開了，會不會有可能直接在寒暑假辦兩個月的營隊，直接入住」，甚至打趣說「都來交補習費」、「晚點過去付贖金」。

根據新竹市教育處公布的各級學校學年行事曆，115學年度暑假自7月1日開始，8月29日結束，8月31日正式開學，也意味著家長們至少還有近兩個月的「暑假戰役」要面對。巨城一句玩笑話意外戳中家長心聲，也讓不少人笑稱，這不只是商場人潮照，更像是暑假第一天的真實生存現場。