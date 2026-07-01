聽新聞
0:00 / 0:00
暑假首日被擠爆！巨城喊「孩子都在我手上」 家長笑求照顧至18歲
7月暑假開始第一天，學生們紛紛出籠，家長們的「遛小孩」日常也正式展開。新竹Big City遠東巨城購物中心今（1）日在粉專貼出館內人潮照片，畫面中早上10點多商場通道就擠滿學生族群。小編搭配一句「你們的孩子，都在我手上」，幽默點出暑假期間商場成為親子避暑據點，意外引發大批網友共鳴。
貼文曝光後，留言區也變成家長許願池，不少家長接梗笑稱「給你錢，千萬不要放人」、「我們先托育著，不用急著送回家」、「拜託你了」，甚至有人喊話「請保管2個月後再放出來，感謝」，把巨城形容成暑假期間最可靠的「大型托育中心」。
留言區也掀起「巨城安親班」討論，有網友直呼「最強安親班」，也有人笑說「巨城安親班又開業了」、「等巨城後面開了，會不會有可能直接在寒暑假辦兩個月的營隊，直接入住」，甚至打趣說「都來交補習費」、「晚點過去付贖金」。
根據新竹市教育處公布的各級學校學年行事曆，115學年度暑假自7月1日開始，8月29日結束，8月31日正式開學，也意味著家長們至少還有近兩個月的「暑假戰役」要面對。巨城一句玩笑話意外戳中家長心聲，也讓不少人笑稱，這不只是商場人潮照，更像是暑假第一天的真實生存現場。
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。