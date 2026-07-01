Nespresso首度聯名詩特莉！ 中秋禮盒咖啡月餅、咖啡餅一次收

精品咖啡走進中秋禮盒！來自東京的手工餅乾品牌Aunt Stella詩特莉，今年首度攜手全球精品咖啡品牌Nespresso，推出期間限定「金韻濃萃典藏（Golden Reserve）」中秋禮盒，以Nespresso經典咖啡「雙份濃縮咖啡－蘇克洛（Double Espresso Scuro）」為創作靈感，打造限定「雙韻濃萃咖啡餅」與「柚映濃萃咖啡月餅」，即日起正式開賣，為中秋送禮增添濃厚咖啡風味。

深耕台灣超過40年的Aunt Stella詩特莉，以手工餅乾與精緻禮盒聞名。今年首度跨界與Nespresso合作，歷時近一年共同研發，從咖啡豆選擇、風味搭配到烘焙比例反覆測試，希望將精品咖啡的層次感完整融入甜點之中，並透過全新禮盒詮釋不同於傳統月餅的中秋送禮體驗。

禮盒設計以木質盒身搭配金色流光元素，象徵中秋月色與咖啡香交織的意象。雙品牌共同選用的「Nespresso雙份濃縮咖啡－蘇克洛」，精選哥斯大黎加與越南產區的阿拉比卡及羅巴斯塔咖啡豆，透過分離烘焙工藝，呈現濃郁醇厚的煙燻香、可可調性及深焙風味，也成為兩款限定甜點的核心靈魂。

其中，「柚映濃萃咖啡月餅」將深焙咖啡香結合柚子果肉與咖啡腰果餡，入口先是濃郁咖啡香氣，中段散發柚香果韻，尾韻則保留回甘層次，兼具果香與咖啡香，展現有別於傳統月餅的新風味。

另一款「雙韻濃萃咖啡餅」，則透過低溫烘焙方式保留咖啡香氣，入口醇厚濃郁，同時帶有細緻果酸與悠長尾韻，完整呈現精品咖啡多層次風味，也讓手工餅乾展現不同於以往的咖啡表現。

除了限定甜點，詩特莉也希望透過此次跨界合作，打造更完整的品味體驗。禮盒內特別附上「風味品鑑音樂卡」，消費者掃描QR Code即可搭配莫札特經典樂曲，一邊品嘗咖啡與甜點，一邊感受視覺、味覺與聽覺交織的節慶氛圍。

雙品牌也同步推出會員專屬禮遇，凡購買「金韻濃萃典藏」中秋禮盒，可享Nespresso限定優惠；Nespresso會員也可獲得Aunt Stella專屬回饋，希望藉由品牌合作，將一份中秋禮盒延伸成完整的精品生活體驗。

「金韻濃萃典藏」中秋限定禮盒即日起上市，售完為止。餅乾款建議售價940元，內容包含綜合手工餅乾12入、雙韻濃萃咖啡餅4入及柚映濃萃咖啡月餅2入；蛋糕款建議售價1060元，除綜合餅乾與咖啡餅外，另搭配咖啡月餅1入。