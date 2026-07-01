搭機秒進蜘蛛人宇宙！酷航主題機首飛東京　限定頭枕、機上驚喜曝光

新加坡航空集團旗下低成本航空酷航（Scoot）攜手索尼影業推出《蜘蛛人：重生日》主題飛機，正式啟航。首班主題航班由新加坡飛往東京（羽田），為旅客打造從登機開始就充滿蜘蛛人元素的沉浸式飛行體驗。

主題飛機日前於新加坡樟宜機場舉行發表活動，由酷航首席商務官陳仁山主持，並邀請索尼影業代表、媒體、內容創作者及航空業合作夥伴共同見證。機艙內全面換上蜘蛛人主題裝飾，不僅座椅配備限定版頭枕套，登機時還可聽見蜘蛛人的專屬歡迎詞，飛行途中更播放《蜘蛛人：重生日》主題音樂，營造濃厚電影氛圍。

除了視覺與聽覺體驗，酷航空服員也將在機上安排互動活動，讓旅客一路沉浸在蜘蛛人的世界。凡於機上消費，還可獲得飛行掛件、環保折疊袋等限定紀念品，數量有限，依活動辦法贈送。

此次《蜘蛛人：重生日》主題飛機將由空中巴士A321neo及波音787夢幻客機輪值執飛，即日起至9月13日，將飛航澳洲、中國、日本、菲律賓及泰國等指定城市，旅客可透過酷航官網、App及微信小程序預訂指定航班。

配合此次合作，新加坡樟宜機場第一航廈也同步打造蜘蛛人主題場景。出境大廳的酷航報到區設有主題布置，從報到螢幕到電梯貼飾皆融入蜘蛛人元素，方便旅客拍照打卡；第一航廈入境大廳則設置AR互動拍照亭，並展示1:1蜘蛛人雕像，讓旅客及一般民眾都能留下專屬紀念照。

《蜘蛛人：重生日》延續《蜘蛛人：無家日》故事，描述彼得．帕克在失去身分認同後，獨自守護紐約、迎戰全新危機的故事，由湯姆．霍蘭德、千黛亞等原班人馬回歸主演。

酷航《蜘蛛人：重生日》主題飛機艙內蜘蛛人主題裝飾。圖/酷航提供

酷航（Scoot）攜手索尼影業推出《蜘蛛人：重生日》主題飛機，正式啟航。圖/酷航提供

機上消費可獲贈酷航《蜘蛛人：重生日》飛行掛件或環保折疊袋等限定好禮。圖/酷航提供