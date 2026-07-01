星宇航空全新SNOOPY主題航班登場 主題備品全面更新
星宇2026年SNOOPY主題航班今天啟航，星宇航空特別在桃園國際機場第一航廈出境大廳舉辦限定活動，除邀請SNOOPY現身與旅客互動，更展示機上新備品，吸引大批民眾駐足拍照。
星宇航空上午邀請SNOOPY現身桃機吸引旅客爭相合影，星宇航空表示，與Peanuts（花生漫畫）團隊合作今年邁入第3年，繼首年「天際飛行」、第2年「星際之旅」後，今年以「Across Seasons, Across the World」為主題，透過春夏、秋冬兩大篇章，描繪SNOOPY與夥伴漫遊世界、探索四季景色，持續打造具特色的飛行體驗。
星宇航空說，全新系列SNOOPY主題航班自即日起至12月31日登場，將出現在星宇航空全球航線（除洛杉磯、安大略出發航班外），活動現場同步展示今年全新主題航班備品，含登機證、行李吊牌、紙巾、紙杯等，都換上色彩鮮明的視覺，邀請旅客搶先感受全新設計魅力，部分備品還推出雙款設計，將隨機現身在各航班，讓每趟旅程都充滿歡蒐集驚喜。
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