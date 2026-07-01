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狂拿57面獎牌！金門酒廠橫掃四大國際賽 桶陳金高首度參賽就奪金

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
金門酒廠2026年上半年勇奪四大國際烈酒賽事57面獎牌。圖／金酒公司提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
金門酒廠2026年上半年勇奪四大國際烈酒賽事57面獎牌。圖／金酒公司提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

金門酒廠於2026年四大國際烈酒競賽中傳來捷報，旗下多款金門高粱酒憑藉深厚釀造工藝、獨特風土特色與穩定品質，在「美國舊金山世界烈酒大賽（SFWSC）」、「英國國際葡萄酒暨烈酒競賽（IWSC）」、「國際烈酒競賽（ISC）」及「比利時世界品質評鑑大賞（MS）」等賽事中，一舉囊括57面獎牌，其中包含6面雙金獎、22面金獎、16面銀獎及13面銅獎，展現台灣中式白酒的國際競爭力。

其中，首次參賽的「0.75L-52度SONARE奏鳴曲-桶陳金門高粱酒」更成為此次亮點之一，首度挑戰「美國舊金山世界烈酒大賽（SFWSC）」，便獲得金獎肯定。這款新品以東方白酒工藝結合西方橡木桶熟成技術，嚴選高品質高粱酒基進行桶陳，揉合金門海島氣候所孕育出的獨特風味，讓酒體更加柔順醇厚，也展現金門高粱酒在傳統與創新之間的全新可能。

在被譽為烈酒界奧斯卡的「美國舊金山世界烈酒大賽（SFWSC）」中，金門酒廠更一舉抱回6座雙金獎，成為今年台灣唯一獲得雙金獎肯定的品牌。獲獎酒款涵蓋原釀系列、陳年高粱酒、窖藏佳釀與大師級作品，包括「0.5L-58度金門高粱酒 原釀21」、「0.6L-56度陳年金門高粱酒（5年）」、「0.75L-58度金門高粱酒（2015年千日醇）」、「0.75L-56度金酒典藏珍品」等，充分展現金門酒廠多年累積的窖藏技術與品質管理實力。

除了在SFWSC亮眼表現，金門高粱酒在其他三大國際賽事同樣獲得高度肯定，多款經典酒款接連摘下金獎。其中「0.75L-38度金門高粱酒」更橫掃SFWSC、IWSC與ISC三大賽事金獎，成為年度焦點酒款；「0.6L-56度12年陳年金門高粱酒」亦於IWSC與ISC雙雙獲獎，展現陳年系列深厚底蘊。

創立逾70年的金門酒廠，始終堅持純糧固態發酵傳統工藝，將金門獨特的氣候環境與釀酒職人的經驗融合於每一滴酒液之中。此次於國際烈酒舞台獲得多項殊榮，不僅是全球評審對金門高粱酒品質的肯定，也讓台灣中式白酒再次被世界看見。

未來，金門高粱酒將持續在傳統工藝基礎上探索創新，透過更多元的產品布局與國際交流，將屬於台灣的風土特色與釀酒文化，帶向更廣大的全球市場。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

金門

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