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將經典編織技法二創 Bottega Veneta全新Alta香氛打造義式本「味」

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
Bottega Veneta將品牌經典的Intrecciato皮革編織工藝轉化為調香手法，以義大利為本位（味）、交織編織來自世界各地的10種屬地氣味，妙不可言。圖／Bottega Veneta提供
Bottega Veneta將品牌經典的Intrecciato皮革編織工藝轉化為調香手法，以義大利為本位（味）、交織編織來自世界各地的10種屬地氣味，妙不可言。圖／Bottega Veneta提供

Bottega Veneta再度擴張時尚版圖，發表全新Alta香氛系列、合計10款淡香精。義大利文中的Alta意指「頂級」，也象徵品牌正式開啟香氛新篇章，本次設計中軸聚焦在「編織」，透過10款香氣隨著一天的時序推移，自明亮清透走向溫暖幽邃，也像一趟兼容於義大利、世界的穿越小旅行。

該系列最具辨識度的創作邏輯，在於Intrecciato Duo編織雙重奏的概念。每款香氣皆由一種義大利在地原料，對接上另一種來自世界各地的珍稀香材。例如Always Now將義大利羅勒的活力「鑲嵌」於馬達加斯加岩蘭草；Montebello則以血橙交疊北非橙花；Balliamo則揉合義大利白無花果與美國雪松，透過此種跨文化的氣味對話，讓使用者「披」上香氛的同時，也融入了Bottega Veneta的義式風雅情境。

香氣從清新的柑橘芳香調，一路走向深沉的樹脂與木質調。其中Bare Morning將義大利爽身粉交織大洋洲檀香，帶來親暱的肌膚觸感；Slow Rise展現玫瑰與法國鼠尾草的初綻；Ricordami則大膽將義式碎巧克力冰淇淋融合法國橡木。隨後由Moment After的義大利皮革與馬達加斯加香草、Night Sound的藏紅花與越南安息香、Velvet Steps的李子與西班牙勞丹脂接棒，最終以Crepuscolo的鹽之花與亞洲沉香營造強烈對比。

Intrecciato皮革編織的概念不僅出現在無形的氣味、也體現在具有雕塑建築感的玻璃瓶身，同時瓶身皆選用再生玻璃並採可填充設計，可循環使用，其木質瓶蓋與金色飾環並帶出威尼斯建築與高級珠寶工藝的聯想；本系列將帶來50ml、100ml兩種尺寸。不僅如此，Bottega Veneta同時還加碼發表了編織皮革香水保護套，共有100ml、50ml專用，以及可掛在包款側邊的10ml專用保護套，讓香氣隨身攜帶，可洽全台Bottega Veneta專門店詢問。

10款香氛的木質瓶蓋與金色飾環並帶出威尼斯建築與高級珠寶工藝的聯想。圖／Bottega Veneta提供
10款香氛的木質瓶蓋與金色飾環並帶出威尼斯建築與高級珠寶工藝的聯想。圖／Bottega Veneta提供

Bottega Veneta「自在息間Always Now」香氛，結合了義大利羅勒香調與馬達加斯加岩蘭草精油。圖／Bottega Veneta提供
Bottega Veneta「自在息間Always Now」香氛，結合了義大利羅勒香調與馬達加斯加岩蘭草精油。圖／Bottega Veneta提供

Bottega Veneta「暖丘Montebello」香氛，從品牌位於威尼斯Montebello蒙特貝羅工坊內的花園得到風味啟發，選用血橙疊加上北非橙花精油。圖／Bottega Veneta提供
Bottega Veneta「暖丘Montebello」香氛，從品牌位於威尼斯Montebello蒙特貝羅工坊內的花園得到風味啟發，選用血橙疊加上北非橙花精油。圖／Bottega Veneta提供

編織皮革香水保護套咖啡色款，使用於10ml容量、14,100元。圖／Bottega Veneta提供
編織皮革香水保護套咖啡色款，使用於10ml容量、14,100元。圖／Bottega Veneta提供

Bottega Veneta「夜語Night Sound」香氛，顧名思義，將義大利藏紅花香調與越南安息香調和，營造出帶有樹脂感、溫暖的夜間聯想。圖／Bottega Veneta提供
Bottega Veneta「夜語Night Sound」香氛，顧名思義，將義大利藏紅花香調與越南安息香調和，營造出帶有樹脂感、溫暖的夜間聯想。圖／Bottega Veneta提供

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