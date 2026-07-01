將經典編織技法二創 Bottega Veneta全新Alta香氛打造義式本「味」
Bottega Veneta再度擴張時尚版圖，發表全新Alta香氛系列、合計10款淡香精。義大利文中的Alta意指「頂級」，也象徵品牌正式開啟香氛新篇章，本次設計中軸聚焦在「編織」，透過10款香氣隨著一天的時序推移，自明亮清透走向溫暖幽邃，也像一趟兼容於義大利、世界的穿越小旅行。
該系列最具辨識度的創作邏輯，在於Intrecciato Duo編織雙重奏的概念。每款香氣皆由一種義大利在地原料，對接上另一種來自世界各地的珍稀香材。例如Always Now將義大利羅勒的活力「鑲嵌」於馬達加斯加岩蘭草；Montebello則以血橙交疊北非橙花；Balliamo則揉合義大利白無花果與美國雪松，透過此種跨文化的氣味對話，讓使用者「披」上香氛的同時，也融入了Bottega Veneta的義式風雅情境。
香氣從清新的柑橘芳香調，一路走向深沉的樹脂與木質調。其中Bare Morning將義大利爽身粉交織大洋洲檀香，帶來親暱的肌膚觸感；Slow Rise展現玫瑰與法國鼠尾草的初綻；Ricordami則大膽將義式碎巧克力冰淇淋融合法國橡木。隨後由Moment After的義大利皮革與馬達加斯加香草、Night Sound的藏紅花與越南安息香、Velvet Steps的李子與西班牙勞丹脂接棒，最終以Crepuscolo的鹽之花與亞洲沉香營造強烈對比。
Intrecciato皮革編織的概念不僅出現在無形的氣味、也體現在具有雕塑建築感的玻璃瓶身，同時瓶身皆選用再生玻璃並採可填充設計，可循環使用，其木質瓶蓋與金色飾環並帶出威尼斯建築與高級珠寶工藝的聯想；本系列將帶來50ml、100ml兩種尺寸。不僅如此，Bottega Veneta同時還加碼發表了編織皮革香水保護套，共有100ml、50ml專用，以及可掛在包款側邊的10ml專用保護套，讓香氣隨身攜帶，可洽全台Bottega Veneta專門店詢問。
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