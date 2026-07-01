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演唱會加好康 中市漢神洲際廣場推53天暑假「仲夏洲遊記」搶客

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中市漢神洲際購物廣場「仲夏洲遊記」7月4日邀請超人氣嘻哈天團「玖壹壹」演出。圖／漢神洲際購物廣場提供
台中市漢神洲際購物廣場「仲夏洲遊記」7月4日邀請超人氣嘻哈天團「玖壹壹」演出。圖／漢神洲際購物廣場提供

台中市新開幕的漢神洲際購物廣場7月2日起至8月23日將推出為期53天的暑假限定活動「仲夏洲遊記」除了祭出全館滿千送百回饋，更重金打造人氣藝人演唱會及百萬級豪華抽獎活動，同時還將迎來3大國際精品盛大開幕，以及自助餐廳「島語」也將在本月18日開幕。

漢神洲際購物廣場說，7月4日邀請超人氣嘻哈天團「玖壹壹」與金曲歌后「孫盛希」接力開唱，當日更加碼祭出總價值超過百萬元的抽獎好禮，包含100萬元漢神百貨禮券，以及台北漢來大飯店皇家套房結合 Maserati 瑪莎拉蒂豪車接駁的頂級尊榮體驗。

8月8日「夏日泡泡派對」熱力接棒，邀請超人氣歌手「陳華」、新生代競舞女聲「郁欣IVY」及創作才子「斑恩Ben」齊聚舞台，帶給消費者強大演唱會卡司、互動體驗與高額回饋。

除了國際潮流品牌GENTLE MONSTER已正式進駐外，頂級精品 Giorgio Armani 與全球最新概念旗艦店 FENDI CASA 也將在7月底開幕，緊接著8月底再迎來傳奇紅底鞋品牌 Christian Louboutin 正式進駐，持續擴大商場獨家品牌陣容。被譽為「全台最難訂自助餐廳」的「島語」也將於7月18日盛大開幕。

漢神洲際還周周安排精彩活動，本月3日有2026 FIFA世界杯足球轉播派對，特別邀請高雄全家海神AQUA MERMAIDS啦啦隊帶來精彩的中場表演，並有猛男調酒互動，與球迷一起熱血應援。

台中市漢神洲際購物廣場自助餐廳「島語」本月18日開幕。圖／漢神洲際購物廣場提供
台中市漢神洲際購物廣場自助餐廳「島語」本月18日開幕。圖／漢神洲際購物廣場提供

演唱會 玖壹壹 孫盛希

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