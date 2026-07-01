20年人氣不減！台南七股海鮮節11日開跑 挖文蛤4日搶名額

暑假人氣活動「台南七股海鮮節」今年邁入20周年，最受歡迎的挖文蛤體驗及七股七寶宴再度登場，南市府觀旅局表示，活動從11日至8月23日舉辦，其中挖文蛤體驗及七股一日遊將於4日上午9時開放報名，七寶宴則在14日上午9時開放ibon訂桌，兩項活動歷年幾乎一開放秒殺額滿，提醒民眾把握機會。

市長黃偉哲表示，七股海鮮節已成為台南沿海代表性觀光品牌，20年來活動規模持續擴大，挖文蛤體驗已由最初1場增加至今年4場，每場限3500名；七寶宴席次也擴增至120桌，幾乎年年「秒殺」，顯示活動深受遊客喜愛，也成功帶動七股觀光及地方產業發展。

觀旅局說，今年挖文蛤活動維持每人50元，採ibon線上報名及取票，持票還可免費搭乘台灣好行98府城台江線及接駁車；另憑今年6、7月入住台南合法旅宿發票或收據，每張可供2人免費排隊入場體驗。

觀旅局也補充，挖文蛤活動期間現場將集結約20攤社區農漁特產展售攤位，讓遊客體驗活動之餘，也能採購在地特色伴手禮，且今年串聯七股20家民宿、景點、餐廳及娛樂漁筏業者推出優惠，即日起至8月31日，民眾持海鮮節系列活動票券即可至合作店家享有專屬優惠。

此外，觀旅局同步推出4大主題的「揪團遊七GO」一日遊，每人優惠價850元；8月9日登場的七寶宴，以虱目魚、石斑、白蝦、文蛤、牡蠣等七股特色食材入菜，每桌6500元並加贈500元在地漁產品。