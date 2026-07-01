Ghost Holiday 中元，放個鬼假！ 摩登夜間鬼祭即起登場

中元節，鬼出沒，享祀兼鬼混。作為一年之中最特別的時刻，中元節不只是華人祭祀習俗與傳統節慶的月份，更是「另一個世界」放假出遊的時間。整個農曆七月，一方面是生者透過尊神事鬼，進行祈求陰陽兩利、地方安寧的節慶活動，另方面，是為逝去的好兄弟辦派對，展現有情眾生的共歡之心。

萬華街區與西門町商圈總動員 相約「鬼混一下」「餓鬼夜行」「鬼才開溜」歡享鬼假

由三聯演義國際偕臺北市萬華街區發展協會主辦，臺北市商業處合辦，西門町商圈促進發展協會、臺北多元藝術空間青少年發展促進會（藝青會）、深度設計共同協辦，《Ghost Holiday 中元，放個鬼假！》以西門町這處台北最具代表的多元文化場域為起點，借西門町曾是日治時期濫葬地為背景，及被包覆在萬華區的強大宗教氛圍下，經歷都市演革、走過興衰，除了流傳許多靈異傳說與歷史故事，也發展至深具包容性與混種性的潮流娛樂商圈，成為叛逆、青春、街頭文化的代名詞。從日治時期的電影街、戰後的歌廳紅包場，到同志酒吧聖地的西門紅樓，乃至街頭藝術、二次元文化、御宅深夜文化，西門町堪為一代代台北人的青春記憶與鬼混寶地。《Ghost Holiday 中元，放個鬼假！》藉由「鬼混一下」、「餓鬼夜行」、「鬼才開溜」三大主題企劃，邀請參與者在街區間穿梭探險，留下有情足跡，既是追憶逝者的生活印記，也從參與任務解鎖、主題辦桌、異世市集、實境互動中，逐步發現西門町的另⼀⾯ 。

三聯演義國際的總經理蔡佩娟表示：「《Ghost Holiday 中元，放個鬼假！》將是一場摩登好玩的夜間鬼祭，加之引路達人包括萬華街區發展協會理事長- 洪文和、Citymarx Graffiti 主理人- Jimmy 鄭子靖、懷舊大師- 張哲生、抱瓶庵庵主- 徐恩廣、Westland Bar & Bistro 共同創辦人兼西門町派對主辦人- 銘翊，各自推薦私房鬼混路線，彷彿打開西門町的時光膠囊，使生者和逝者再次相遇在記憶的河道裡，感受走過百年風華的西門町既懷舊又新潮，且混雜多元文化的城西情懷。」

以美食搭配各式趣味主題為宗旨的『有趣市集』，除規劃三日限定，專屬於鬼月的特色餐點與異世市集，更有限量 600 席的主題辦桌，兼融傳統特色桌菜及萬華在地美食，並結合鬼宇宙角色互動、鬼王開席及限定桌禮，打造全台少見的鬼節奇幻盛宴！此外，亦攜手專業劇場設計團隊營造沉浸體驗的『開溜製造所』，透過創意企劃腳本，提煉鬼節和夜生活元素，邀請民眾參與完成一份來自驅鬼師的委託。而由『索尼影業』發行的經典超自然恐怖系列，即將於 8 月 19 日上映的《陰兒房：穿越陰深處》，亦將與活動進行獨家合作，助興鬼假。從觀影、探店、食味到入戲，既再現西門町的娛樂精神，也為中元鬼假燃點人情蒸騰的人間煙火氣。

陳青琳搭檔宋政傑玩趣鬼假視覺Duncan、Godpod、小高潮色計事務所操刀角色創作

創作能量豐沛，向以不循常規、迷幻詭奇的設計路數著稱的陳青琳，對西門町擁有難以言喻的情感：「橫衝直撞的個性，讓我從小就著迷於城西那種不受限制、令人眼花繚亂的街頭文化。在後街長大的我，至今仍深受那股桀驁不馴的青春叛逆，及衝撞混種後形變的文化所影響，成為滋養我創作的源泉。」所創立的深度設計不僅共同協辦活動，更擔綱專案的視覺設計統籌，除邀請宋政傑操刀總體視覺，更集結高人氣插畫家 Duncan、Godpod、小高潮色計事務所，分別對應三個活動主題進行角色創作。

主視覺創意從拜拜燒金紙的意象出發，挪移部分元素再加以轉譯，並結合風格迥異的插畫角色，包括小高潮的精怪、Duncan 的七爺八爺、Godpod 的鍾馗與貓靈，體現萬物有靈、眾生有情的精神，同時營造出奇異卻又合理共融的視覺感。而主視覺上排佈的貼紙元素，則汲取自西門町從電線桿、商家到街頭，隨處可見的貼紙蹤跡；吸人目光的朱紅字體設計，以日治、民國時期的手寫字寫法進行書寫創作，呼應西門町的歷史流變，配以高對比的畫面色調，除了展現活動的歡快訴求，也體現出城西區多元衝突的特色。

「鬼混一下」購票專享 插畫家合作三款鬼假最潮提袋隨機贈

「鬼混一下」、「餓鬼夜行」、「鬼才開溜」的體驗票於 ACCUPASS 及 UDN 售票網開賣中。購買「鬼混一下」體驗票即贈插畫家合作的鬼假最潮提袋一只！其中，「餓鬼夜行」和「鬼才開溜」均有單人票與揪團票的選擇，且享「鬼混一下」單張加價購優惠；「鬼混一下」除了一般票之外，還有與《陰兒房：穿越陰深處》電影票搭配的鬼節限定套組，限量發售直至售完為止，並將贈送獨家典藏版海報乙份。

『Ghost Holiday 中元，放個鬼假！』活動資訊

深夜案內所：臺北市電影主題公園

服務期間：8/13（四）至 8/30（日）；平日 1600-2200；假日 1400-2200

▍鬼混一下：

8/13（四）至 8/30（日）；不限時，依商家、景點營運時間

▍餓鬼夜行：

市集＠電影公園；8/28（五）至 8/30（日）1400-2100

辦桌＠電影街；8/29（六）1700-1900、2000-2200

▍鬼才開溜：

開溜＠COSMA ｜台北市萬華區武昌街二段120巷4號；8/13（四）至 8/30（日）；平日 18:30；週末 13:00 / 15:30 / 18:00

售票連結：ACCUPASS