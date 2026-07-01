財富自由只是藉口！雙連60年「燕山湯圓」熄燈 老闆澄清吐真因

台北雙連站附近飄香超過60年的老字號小吃「燕山湯圓」，才剛剛在社群平台寫下「國巨股票創新高、財富自由，老闆不想努力了」宣告，面對外界關注，老闆隨即補充說明，「財富自由只是不想努力的藉口」，真正原因是家中長輩已規劃退休多年，加上餐飲業長期面臨高強度工作與人力短缺問題，最終決定在最佳時機畫下句點。

燕山湯圓指出，近年餐飲現場人力難尋，員工長時間承受工作壓力，即使持續調整與溝通，仍難完全改善工作狀態。當內部壓力逐漸影響團隊互動，也開始反映在服務品質與顧客感受上，店家因此希望在口碑尚未受到更大影響前，做出結束營業的決定。

位於台北民生西路一帶的燕山湯圓，多年來以招牌鹹湯圓累積大量熟客，是許多人記憶中的傳統小吃。店內一碗熱騰騰的鹹湯圓，湯圓外皮細緻、內餡飽滿，搭配清爽湯頭、意麵與台式泡菜，呈現樸實卻講究的台灣味。

這家老店也曾獲2025「500碗」肯定，招牌鹹湯圓入選評選名單，評審作家鄭順聰曾形容其為「精緻的台北小吃」，肯定湯圓口感、湯頭與整體搭配展現出的細膩風味。

從街坊日常到饕客尋味，燕山湯圓陪伴雙連地區走過數十年歲月。如今老闆選擇在品牌仍保有美好記憶時告別，不只希望讓辛苦多年的夥伴重新規劃未來，也希望為這段60年小吃故事留下完整而美好的句點。