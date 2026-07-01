Miu Miu × Coco Graff再度聯名 加碼推全新530 SL網球鞋皮革版
隨著2026溫布頓網球公開賽正式展開，一度掀起時尚品牌與運動鞋跨界風潮的Miu Miu也有新動作，品牌近日再度發表與網球女子名將高芙（Coco Gauff）的聯名系列，帶來全新聯名系列服裝與形象廣告，展現女子網球名將的俐落風範，更有兼具時髦、運動、生活的穿戴提案。
最常被球迷暱稱為Coco的Coco Gauff，曾以青少年球員之身在2023美國網球公開賽（US Open）獲得職涯首個大滿貫冠軍，現年才22歲的她已是女子職業網壇的現在進行式，目前世界排名第二，合計累積11座單打冠軍的她，也將在本屆溫布頓網球公開賽中換上最新聯名系列；而由Chaumont與Zaerpour掌鏡的最新平面與動態影像中，Coco Gauff的力量、氣勢與自信都被輕巧捕捉定格，也能一窺聯名系列的設計細節與俐落樣貌。
服裝部分以內衣設計為靈感，並在領口與接縫處加入波浪滾邊，將隨身體律動展現輕快印象；網球場、日常生活都能穿著的百褶裙加入了隱藏式開衩設計，提升肢體的自由度；避免夏日酷曬的外套採用輕量機能面料，帶來舒適、透氣雙重效果。
讓Miu Miu粉絲引頸以盼的新款530 SL網球鞋則帶來了Deco皮革版本，並配上不對稱配色編織鞋帶，系列所有單品皆飾有海軍藍與紅色的雙品牌Miu Miu X New Balance系列，已在全台Miu Miu專門店與品牌官方網站發售。
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