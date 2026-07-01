星宇新四季主題航班啟航 SNOOPY現身桃機吸睛

中元節，鬼出沒，享祀兼鬼混。作為一年之中最特別的時刻，中元節不只是華人祭祀習俗與傳統節慶的月份，更是「另一個世界」放假出遊的時間。整個農曆七月，一方面是生者透過尊神事鬼，進行祈求陰陽兩利、地方安寧的節慶活動，另方面，是為逝去的好兄弟辦派對，展現有情眾生的共歡之心。

2026-07-01 14:28