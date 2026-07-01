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股票創新高！雙連老店「燕山湯圓」突歇業 老闆霸氣貼告示：不想努力了

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
台北雙連站知名老字號名店「燕山湯圓」，決定結束營業。圖／摘自中山區大小事FB
台北雙連站知名老字號名店「燕山湯圓」，決定結束營業。圖／摘自中山區大小事FB

台北雙連站附近飄香超過60年的老字號小吃「燕山湯圓」，傳出即將結束營業消息，引發許多老顧客關注。店家30日晚間在社群平台發布消息，以幽默口吻宣布「財富自由、不想努力了」，因國巨股票創新高，決定結束營業，消息曝光後迅速引起討論。

「燕山湯圓」位於台北民生西路一帶，數十年來以招牌鹹湯圓累積口碑，是不少台北人記憶中的傳統小吃。店內一碗熱騰騰的鹹湯圓，湯圓皮薄餡香，搭配清爽湯頭與各式配料，陪伴許多居民、上班族與老饕度過日常用餐時光。

這家老店也曾獲得2025「500碗」肯定，招牌鹹湯圓入選評選名單，評審作家鄭順聰曾讚賞為「精緻的台北小吃」。他指出，燕山湯圓的湯圓顆粒細緻，外皮與內餡口感掌握得宜，湯頭清爽、配料用心，搭配滑順意麵與台式泡菜，呈現出簡單卻細膩的台灣小吃風味。

多年來，燕山湯圓不僅販售一碗湯圓，更承載著台北街區的飲食記憶。從市場周邊的人情往來，到熟客多年不變的用餐習慣，這間老店早已成為雙連地區的重要風景。

如今老闆因投資收益達成目標，選擇以輕鬆幽默的方式告別餐飲人生，也讓這場突如其來的歇業消息，在網路掀起討論。對許多饕客而言，未來少了一處熟悉的湯圓香氣，但那碗鹹湯圓留下的味道，也將成為台北小吃文化中難忘的一頁。

「燕山湯圓」老闆大方宣告已財富自由。圖／摘自燕山湯圓FB
「燕山湯圓」老闆大方宣告已財富自由。圖／摘自燕山湯圓FB

國巨 湯圓 台北

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