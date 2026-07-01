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星宇航空台中航線再加一 旅客突破百萬里程碑台中-札榥航線正式開賣

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
星宇航空1日正式宣布，將於10月2日開航台中-札幌航線。業者／提供
星宇航空1日正式宣布，將於10月2日開航台中-札幌航線。業者／提供

星宇航空台中航點持續拓展！適逢台中出發旅客人次突破百萬的重要里程碑，星宇航空1日宣布，將於10月2日開航台中-札幌航線，並從即日起正式開賣，成為目前唯一由台中直飛北海道的定期航班。

航線將以Airbus A321neo機型執飛，夏季班表每週五班，為中部旅客提供更便利的日本航程選擇，也更深化星宇航空深耕台中、打造第二營運基地的決心。

星宇航空執行長翟健華表示，北海道長年為台灣旅客赴日旅遊的熱門目的地，四季皆具獨特魅力，無論冬季滑雪賞雪、夏季賞花避暑，皆深受旅客喜愛，市場需求穩定且具成長潛力。

星宇航空持續深耕台中市場，開闢台中直飛札幌航線，不僅能為中部旅客提供更為便捷的選擇，也進一步強化星宇航空在中部市場的航網佈局，同時促進台日兩地觀光與商務交流，展現星宇深耕台中的決心與承諾。

配合台中－札幌新航線開航，星宇航空攜手星野集團即將推出「星星相遇」北海道限定旅遊產品，結合台中直飛航班與星野「TOMAMU度假村」四晚住宿、餐 券、滑雪吊椅三日券、滑雪裝備三日租借及新千歲機場至度假村來回專車接送， 打造一站式北海道滑雪假期。

此外，歡慶新航線開航，星野「TOMAMU度假村」同步推出限時升等禮遇，凡於7月31日前購買「星星相遇」北海道產品，並於9月27日至10月27日期間出發，即可享The Tower免費升等至RISONARE Tomamu。

星宇航空表示，札幌是旅客探索北海道的重要門戶，市區擁有兼具歷史與現代風貌的觀光景點，包括札幌電視塔、大通公園及北海道舊道廳等，每年冬季舉辦的札幌雪祭更吸引來自世界各地的旅客朝聖。

除了市區觀光外，旅客亦可輕鬆前往周邊熱門景點，如小樽、登別、富良野與美瑛等等。無論是冬季滑雪、夏季賞花，或品嚐新鮮海鮮及特色農產美食，使其成為台灣旅客赴日旅遊的熱門首選。

星宇航空台中-札幌航線將於10月2日開航，並於今日起正式開賣，隨著札幌航線加入，星宇航空台中航網將拓展至11個國際航點。未來星宇航空將持續深耕中部市場，以旅客需求為核心，深化台中航網佈局，打造更貼近中部旅客的國際航線選擇，從台中出發連結世界。

航線將以A321neo機型執飛，為中部旅客提供更便利的日本航程選擇。業者／提供
航線將以A321neo機型執飛，為中部旅客提供更便利的日本航程選擇。業者／提供

星宇航空執行長翟健華說，北海道長年為台灣旅客赴日旅遊的熱門目的地，四季皆具獨特魅力。業者／提供
星宇航空執行長翟健華說，北海道長年為台灣旅客赴日旅遊的熱門目的地，四季皆具獨特魅力。業者／提供

星宇航空 航線 台中

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