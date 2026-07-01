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金酒「黑金剛」睽違4年強勢回歸 未上市喊價5000舊版飆破萬元

聯合報／ 記者張策蔡家蓁／金門即時報導
2026年版「陳年特級高粱酒」在包裝設計上，保留了劃時代的紀念視覺，沿用黑、金雙色調為主軸，酒標設計搭配經典雙龍騰躍圖騰，金色光澤映襯更展現出典雅大器，完美展現屬於陳年特級高粱的風華與尊榮定位。記者蔡家蓁／攝影
2026年版「陳年特級高粱酒」在包裝設計上，保留了劃時代的紀念視覺，沿用黑、金雙色調為主軸，酒標設計搭配經典雙龍騰躍圖騰，金色光澤映襯更展現出典雅大器，完美展現屬於陳年特級高粱的風華與尊榮定位。記者蔡家蓁／攝影

睽違4年，金門酒廠最具傳奇色彩的「黑金剛」正式回歸。金酒公司今天宣布推出2026年版「陳年特級高粱酒」，採用單一金城廠酒基，歷經8年以上坑道窖藏熟成，並以限量方式上市，作為迎接明年金門酒廠建廠75周年的重要暖身酒款。消息一出，立即引爆收藏市場話題，不僅酒迷爭相詢問，市場更已出現每瓶上看5000元的喊價，未上市便掀起一波搶購熱潮。

在收藏市場，「陳年特級高粱酒」因黑金配色包裝，被酒友暱稱為「黑金剛」，向來被視為金門高粱酒最具代表性的經典酒款，也曾登上兩岸領導人「馬習會」宴席，知名度與收藏價值兼具。其中，2022年金酒建廠70周年推出的「黑金剛」，如今市場行情已由原價一路攀升至8000元至1萬元，短短4年間價格翻倍，也讓今年新版尚未上市便備受藏家矚目。

酒商表示，「黑金剛」系列本身就具有品牌光環，加上限量發售、陳年酒基及紀念酒款等多重題材，每次推出幾乎都成為收藏市場焦點。此次批售價為3500元，金酒門市建議售價則為7000元，目前已有業者提前喊出每瓶5000元預售價格，預估正式流入市場後，若供貨有限，價格仍有進一步上漲空間。

「不少老客戶早就打電話詢問，希望能第一時間拿到貨。」酒商指出，近年高端金門高粱酒逐漸朝精品收藏市場發展，尤其具有限量、紀念及陳年特色的酒款，相對更具保值與增值潛力，黑金剛系列更是許多老酒友必收的指標酒款。

金門酒廠表示，「陳年特級高粱酒」最早於1985年推出，是金酒首款採紙盒包裝玻璃瓶的高粱酒，當年以窖藏5年酒基上市，不僅酒質廣受好評，第九任廠長賈芸更以一句「賈廠長、賣真酒」成功打響名號，使這款酒迅速成為市場經典，也成為許多酒迷心中最具代表性的金酒傳奇。

金酒總經理王中聖表示，「陳年特級高粱酒」代表的不只是「傳奇」，更象徵「傳啟」，承載著金門酒廠數十年的釀酒工藝與文化記憶。此次選在建廠75周年前夕推出2026年版，希望以最具代表性的酒款揭開周年慶序幕，也象徵金酒品牌邁向新的里程碑。

新版「黑金剛」延續經典黑、金雙色設計，搭配雙龍騰躍圖騰，維持歷代酒款的辨識度。酒液則選用單一金城廠酒基，以傳統紅磚發酵池釀造，再於坑道窖藏8年以上自然醇化。

首席品酒師呂宜儒表示，新版酒體透明清亮，散發優雅陳香，入口可感受到醃漬烏梅、鹹葡萄乾、綜合瓜果、核桃堅果、黑巧克力及淡雅醬香等多層次風味，展現歲月淬鍊後的厚實酒體與細膩口感。

酒商認為，2026年版「黑金剛」同時具備8年以上陳年酒基、建廠75周年前哨紀念及限量發售三大收藏題材，加上上一代酒款已有價格翻倍的市場實績，後市表現備受看好，不少藏家已提前布局，市場預料將再掀起一波「黑金剛」收藏熱潮。

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睽違4年，金門酒廠最具傳奇色彩的「黑金剛」正式回歸。金酒公司今天宣布推出2026年版「陳年特級高粱酒」，採用單一金城廠酒基，歷經8年以上坑道窖藏熟成，並以限量方式上市。記者蔡家蓁／攝影
睽違4年，金門酒廠最具傳奇色彩的「黑金剛」正式回歸。金酒公司今天宣布推出2026年版「陳年特級高粱酒」，採用單一金城廠酒基，歷經8年以上坑道窖藏熟成，並以限量方式上市。記者蔡家蓁／攝影

金酒公司今天宣布推出2026年版「陳年特級高粱酒」，採用單一金城廠酒基，歷經8年以上坑道窖藏熟成，並以限量方式上市，作為迎接明年金門酒廠建廠75周年的重要暖身酒款。記者蔡家蓁／攝影
金酒公司今天宣布推出2026年版「陳年特級高粱酒」，採用單一金城廠酒基，歷經8年以上坑道窖藏熟成，並以限量方式上市，作為迎接明年金門酒廠建廠75周年的重要暖身酒款。記者蔡家蓁／攝影

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