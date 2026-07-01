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王品旗下「享鴨」推87折餐券 吃烤鴨做公益、每張捐100元助弱勢家庭

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
王品旗下高人氣排隊品牌「享鴨 烤鴨與中華料理」，攜家扶基金會，共同發起「享鴨」分享食光公益餐券。王品/提供
王品旗下高人氣排隊品牌「享鴨 烤鴨與中華料理」，攜家扶基金會，共同發起「享鴨」分享食光公益餐券。王品/提供

吃美味烤鴨又能做公益，王品旗下高人氣排隊品牌「享鴨 烤鴨與中華料理」，攜家扶基金會，共同發起「享鴨」分享食光公益餐券，即日起到9月30日，在 momo購物網、LINE 禮物等平台推出限量公益電子餐券，每賣出一張即捐出100元贈予南台南家扶中心。募集金額將全數投入台南市弱勢家庭與青少年扶助計畫，將愛心化為最實際的溫暖支持。

「享鴨」近年積極與台南市政府、與社福單位合作，推動各項公益計畫，要一起把愛傳播出去，去年舉辦分享你的美味餐桌，引發各界熱烈迴響。今年品牌與家扶基金會聯手推出分享食光公益電子餐券，即日起到9月30日，於momo購物網、LINE 禮物等平台販售，每張售價1,388元，可折抵1,600元餐費，等於現打87折優惠，無論是日常聚餐或是送禮自用都相當划算又有意義，讓每一次的聚餐美味，都能溫暖到最需要關懷的孩子與家庭。

家扶基金會長年致力於弱勢兒少與家庭服務，在全國設有23所家庭扶助中心，並於台南市深耕在地據點多年。「享鴨」表示，家扶長期建立的溫馨、陪伴形象，與品牌致力於為顧客創造「溫暖、家庭、共享」美好聚餐體驗的理念高度吻合，因此成為本次公益合作的最佳夥伴，期盼能藉由家扶將資源送達最需要的角落。

「享鴨」與台南市政府社會局的公益合作連續深耕多年，2024、2025年捐贈社會局救助專戶、邀請弱勢兒少家庭餐敘等費用，總計捐贈超過百萬金額。2026年攜手家扶基金會一起響應，推出分享食光公益電子餐券，每賣出一張即捐出 100元，讓暑假每次的聚餐變得更有意義。

王品 家扶中心 家扶基金會

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