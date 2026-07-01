必勝客「火辣辣墨西哥比薩」辣椒增量50%！本村「雲朵起司炸雞」上桌

必勝客去年推出的哈辣墨西哥比薩，今年以「火辣辣墨西哥比薩」之姿重新回歸，其中墨西哥辣椒增量50%，帶來辣勁直衝味蕾的刺激快感，搭配經典美式臘腸、義式肉腸，適合嗜辣民眾享受辛辣快感，平日外帶單點特價299元；原價700元則可搭配外帶買大送大、外送買大送小優惠。針對喜愛吃辣的民眾，必勝客也開放所有口味的比薩可加購「墨西哥辣椒」，大比薩加購價65元，小比薩加購價55元。

除此之外，必勝客打造全新「墨西哥辣椒芝心腸」，將德國芝心腸加入墨西哥辣椒片，每份6條209元。即日起至8月10日期間，PK雙饗卡APP限定推出「火山起司比薩」半價優惠，最低357元起。

來自韓國的「本村炸雞」，即日起推出限定新品「雲朵起司炸雞」，以招牌韓式炸雞為基底，灑上特製起司粉，並加入爆米花點綴，營造出鹹甜交織的味覺體驗，每份148～638元。另外還有「起司薯條」、「起司洋蔥圈」、「雙倍起司球」同步登場，每份各為88、98、118元。

必勝客「墨西哥辣椒芝心腸」，每份6條209元。圖／必勝客提供