夏天就是要吃芒果！雙北芒果冰名店TOP 10大公開

夏季必吃芒果冰名店大公開！

盛夏熱浪來襲，全台氣溫屢創新高，這時候最療癒、最能拯救靈魂的消暑聖品，絕對非一碗黃澄澄、酸甜多汁的芒果冰莫屬！尤其2026年迎來芒果產量大爆發，不僅各產地直送的愛文、金煌芒果品質極佳，果肉更是飽滿香甜、價格佛心，讓今年的雙北芒果冰大戰比過往更加熱血澎湃！不論是淋上濃郁煉乳與自製果醬的台式傳統剉冰，還是口感極致細緻、奶香四溢的日韓系雪花冰，各大名店早已百家爭鳴，各自擁有一票誓死追隨的狂熱老饕。

究竟在挑剔的吃貨與國際觀光客心中，哪一間才是無法被超越的芒果冰霸主？《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》，調查並整理出近3年（2023/06/25～2026/06/24）雙北芒果冰名店TOP 10！這份榜單不僅有紅到海外、頂流韓星也甘願排隊的國際指標名店，更有隱身夜市巷弄、高CP值到讓熟客哭求「不准介紹」的爆量隱藏版神店。現在就跟著《網路溫度計DailyView》的腳步，一起來解鎖今年夏天必踩點的芒果冰殿堂吧！

No.10 糖品角屋

網路聲量：278筆

地址：台北市中正區忠勤里中華路二段303巷2號

每到夏天，這家隱身在南機場夜市周邊的超人氣在地老字號古早味冰店，總會排起誇張的人龍。糖品角屋最廣為人知的特色，就是老闆娘阿姨極其慷慨，每一碗刨冰不論冰量還是配料都裝到逼近表面張力，兩個人吃一碗也綽綽有餘。

夏季限定的王牌「芒果牛奶冰」更是霸氣外露，不同於一般網美店使用雪花冰基底，這裡堅持使用台式傳統剉冰，表面鋪上大量酸甜多汁、堆得像座小山的新鮮現切芒果塊，最後豪爽淋上濃郁甘甜的煉乳。碎冰、煉乳與果香在口中完美交融，清爽完全不膩口，價格更是佛心實惠。近期芒果季有網友在社群發文推薦，大讚其為「這幾年吃過最暴力的芒果牛奶冰」，吸引了近4,000人點讚！許多常客也在貼文下開玩笑直呼：「我勸你刪掉，不准介紹」、「這家已經排得很誇張了」、「已經很難排了還發上來，太傷心了」、「勸刪嗚嗚嗚嗚」。

No.9 朝日夫婦

翻攝FB／朝日夫婦

網路聲量：407筆

地址：新北市淡水區新生里中正路233-3號

坐擁淡水河畔第一排的絕佳景觀，知名排隊日式刨冰店「朝日夫婦」，是無數冰友在盛夏高溫下的朝聖首選。老闆夫妻過去在沖繩旅居並擔任潛水教練，因為著迷於每日清晨的海邊旭日而創立此店，並將沖繩風情帶回台灣。這裡主打的日式刨冰口感極致細緻、入口即化，與傳統台式剉冰截然不同。

除了將火龍果與芒果結合、完美封存落日晚霞的招牌「淡水夕日」，夏季限定的「芒果優格冰」更是芒果控的封神之作！店家採用新鮮甜美的愛文芒果，熬煮成純天然無添加的香濃芒果淋醬，刨冰中間不僅藏著滿滿的新鮮芒果丁，還塞入Q彈且米香濃厚的白玉，搭配自製無糖優格調和，酸甜適中且層次感豐富。大批被融化的吃貨們紛紛激推：「芒果大塊又好甜，冰體淋滿芒果醬，優格兩大坨在內餡酸酸甜甜，夏天吃一碗實在好爽」、「冰的口感真心軟綿好吃，煉乳、芒果醬和芒果果粒完美融合」、「淡水夕日不甜不膩，挖到一半還有超好吃的芒果、內餡還有白玉，風味層次感超強。」

No.8 春美冰菓室

翻攝FB／春美冰菓室

網路聲量：465筆

地址

慶城本店：台北市松山區中正里敦化北路120巷54號

板橋漢生店：新北市板橋區海山里漢生東路337號

隱身在捷運南京復興站附近的「春美冰菓室」，曾登上日本潮流雜誌，是不少日韓旅客來台必朝聖的人氣名店。主理人擁有近30年日式料理職人背景，卻堅持不跟風日式刨冰，專注販售充滿兒時記憶的台式古早味。因慶城本店人氣爆棚，店家也在2025年8月進駐板橋，讓新北冰友免跨區就能一飽口福。

每到6月初，春美便會推出夏季限定的「芒果牛奶雪花冰」以及「芒果牛奶刨冰」，表面皆豪爽鋪滿大塊香甜的初夏愛文芒果，並淋上自製濃厚芒果醬。其中熱銷的雪花冰，店家更撒上脆口玉米片，在醇厚奶香與果香中碰撞出驚喜的卡滋層次感。許多老饕狂讚：「香甜多汁的愛文芒果搭配綿密牛奶雪花冰，完全是不會出錯的經典組合」、「芒果超大塊又甜，和果醬的平衡剛剛好，還有脆脆玉米片增加口感」、「雪花冰口感細緻綿密相當美味，一口接一口超解暑」。

No.7 那間賣冰的咖啡店

翻攝FB／那間賣冰的咖啡店 Blue Lamp Cafe

網路聲量：488筆

地址：新北市林口區林口里林口路10號

名字取得直白率性，開在極具生活感的林口老街傳統菜市場旁，一走進「那間賣冰的咖啡店 」，卻是充滿木質調、簡約安靜的韓風網美咖啡廳。這裡最受歡迎的，就是將芒果酸甜與起司奶香做到完美平衡的招牌「愛文芒果起司雪冰」，基底採用口感極致細緻、帶有淡淡奶香的韓式雪花冰，冰體內層還貼心藏著自製芒果醬。表面不僅豪邁鋪上滿滿現點現切、香氣濃郁的屏東枋山愛文芒果塊，更融入自製起司塊、一球香草冰淇淋並淋上自製煉乳。芒果的清甜交織著起司的微鹹濃郁，層次感驚艷全場。許多在地居民熱推，帶動聲量迅速成長：「芒果量超級誇張，感覺至少有兩顆芒果的份量」、「起司搭著雪冰與芒果一起入口，鹹中帶甜是個蠻有趣的組合」、「吃了回不去，真的推推」、「底層雪冰奶香味很讚，裡面還有小塊起司，層次非常豐富」、「每次朋友來林口找我，都會想到你們家的冰」。

No.6 貨室甜品

翻攝FB／貨室甜品

網路聲量：564筆

地址：台北市大同區赤峰街71巷34號

這家位於赤峰街商圈、極具日系質感的純白色貨櫃小屋「貨室甜品」，自2018年開業以來便是社群上著名的拍照地標。店主人過去曾任職實習記者與電梯業務，因為熱愛台灣傳統甜品而拜師老師傅，並親自走訪迪化街老雜貨行，成功將古早味靈魂與當代視覺完美結合。

每到5月底芒果季，這裡的夏季限定王牌「四季芒夏」便會引爆社群討論。有別於一般純淋果醬的芒果冰，這款冰品大膽結合了茶香與果香，刨冰一半鋪滿鮮甜多汁的愛文芒果塊，另一半則淋上茶香濃郁、微甜不苦的深焙四季春茶醬。頂部更點綴一整球清爽酸甜的海鹽檸檬冰淇淋，周圍鋪滿Q彈帶米香的手作小湯圓。茶香、果香與海鹽檸檬的酸甜交織，融化後像是一杯層次豐富的水果茶，消暑又解膩。大批被驚豔的吃貨們狂讚：「消暑的四季春和最愛的芒果，沒想到竟然是絕配，吃完完全不口渴！」、「刨冰內裡有蒟蒻很加分，整體口感清爽不甜膩」、「這家吃完完全不嘴渴，不會太甜整個大愛」、「消暑的抹茶和最愛的芒果，沒想到是絕配」。

No.5 這里恬冰菓室

翻攝FB／這里恬冰菓室 Inheresweet

翻攝FB／這里恬冰菓室 Inheresweet

網路聲量：571筆

地址：新北市板橋區華翠里莒光路112號

誰能想到紅心芭樂竟然能跟愛文芒果成為天生一對？這家主打精緻不甜膩的「這里恬冰菓室」，最擅長將水果冰磚、細緻奶蓋與滑嫩茶凍玩出前所未有的新花樣，讓他們一開幕就在社群上爆紅，成為板橋莒光路巷弄中的指標冰店之一。

這款被無數網友封為「最正夏天味道」的芒果芭樂冰，基底採用香氣撲鼻的紅心芭樂雪花冰，表面豪邁配上現切鮮甜芒果與鹹甜交織的雲朵奶蓋，兩種台灣在地水果在口中交融，酸甜果香與清爽感簡直驚艷。如果你是無可救藥的純粹芒果控，那絕對要試試看經典招牌「芒果滋味」！店家非常講究地直接使用整顆芒果製成冰磚，剉出香氣濃郁的芒果雪花冰，表面堆滿新鮮愛文芒果肉、白玉珍珠與蜜桃丁晶球。最棒的是，兩款冰品碗底都藏著清爽解膩的無糖金萱綠茶凍，從上挖到下完全不甜膩。吃過的人紛紛激推：「上面有雲朵奶蓋，和酸酸甜甜的水果一起吃更有層次」、「鮮甜芒果配上紅心芭樂雪花冰意外超搭，酸酸甜甜的果香，讓層次更豐富」、「最底下有茶凍、蜜桃丁晶球，茶凍是無糖的，搭配的很好」、「紅心芭樂冰很清爽配上酸甜芒果剛好」。

No.4 冰天地冰城

網路聲量：935筆

地址：新北市中和區興南里信義街41巷15號

在萬物皆漲的時代，竟然還有一碗只要80元、新鮮水果放到滿出來的芒果雪花冰？這家在北部被譽為「老闆賣冰不用成本」的名店「冰天地冰城」，最早發跡於師大夜市、後來在公館台大商圈打響名號，是無數學生青春回憶裡的消暑聖地。2024年下半年，店家正式搬遷至中和興南夜市無招牌的低調巷弄內，即便隱密，依舊憑藉著佛心銅板價，迅速成為中和當地的排隊名店。

這裡的夏季招牌「芒果雪花冰」與「西瓜芒果雪花冰」人氣極高，店家擺盤雖然僅用塑膠碗公裝盛，但給料卻極其豪爽，表面鋪滿肥厚多汁的芒果塊。最特別的是，它的基底不是普通清冰，而是介於細緻冰沙與傳統雪花冰之間、帶有果肉酸甜的風味冰體，頂部再壓上一球芒果冰淇淋並淋上煉乳。碗底甚至還藏著特製水果凍，澎湃的雙重果香與滑順口感，讓人大呼過癮：「價格很親民，老闆給冰不手軟」、「一碗80元的芒果冰還能有這種水準，太好吃了」、「生意真的很好，排隊人潮沒有停過」、「這輩子吃過最好吃的芒果冰，價格無敵、美味無敵」、「價格真的好實惠啊⋯⋯有路過真的要點一碗來吃」。

No.3 冰讚

翻攝IG／page.soobin

網路聲量：983筆

地址：台北市大同區雙連里雙連街2號

名震海內外的「冰讚」緊鄰捷運雙連站，是日韓觀光客公認的「神級」冰店。因為堅持絕不使用冷凍水果，店家每年僅在4月中旬至10月下旬的芒果產季營業，是名副其實的夏日限定。2025年5 月，韓國男團TXT隊長崔秀彬在社群曬出冰讚的打卡照，回國後更在節目上興奮大讚「真的超好吃」，並自曝平時最討厭排隊的他，為了這碗冰在現場心甘情願排了40分鐘，直接引爆全球粉絲的朝聖狂潮。

讓這位頂流巨星也甘願排隊的，正是冰讚的「芒果雪花冰」。基底為質地極其細緻的牛奶雪花冰，表面鋪滿現削現切的愛文芒果，再淋上甜美芒果醬與煉乳。整體口感甜而不膩，光是單吃冰體就足夠驚艷，與新鮮果肉融合更是軟綿入魂。大批食客盛讚：「冰讚真的超好吃」、「綿密的雪花冰配上香甜愛文芒果，還是那個熟悉又讓人滿足的味道」、「新鮮芒果跟雪花冰融合的超棒，香甜又軟綿，整個愛上了」、「跟著TXT的崔秀彬去吃，芒果雪花冰真的很好吃！芒果很甜」。

No.2 龍都冰菓專業家

翻攝FB／龍都冰菓專業家

網路聲量：1,460筆

地址：台北市萬華區糖廍里和平西路三段192號

創立於1920年的「龍都冰菓專業家」，是台北萬華見證超過一世紀歷史的元祖級老字號。它橫跨了日治時期至今，曾是國片《艋舺》的經典場景，也是無數台北人的童年記憶。2025年曾因芒果歉收與人手不足遺憾停賣芒果冰，時隔一年，這碗老饕魂牽夢縈的夏季限定終於在今年強勢回歸，立刻再度引爆艋舺街頭的朝聖人潮！

老店內點單率極高的創新王牌當屬「無敵芒果冰」，在細緻清涼的傳統剉冰上，鋪滿大塊鮮甜、果肉厚實的現切芒果，除了豪爽淋上煉乳，更淋滿濃郁的自製新鮮芒果醬。最特別的是頂部還霸氣放上一整塊滑嫩手工鮮奶酪，當碎冰、果醬與奶酪在口中交織，綿柔與清脆交錯的豐富層次讓人一吃難忘。苦等一年的吃貨們紛紛大讚：「龍都冰菓專業家挑的芒果很不錯，厚實的果肉甜味香氣都迷人」、「份量超大！不是只有碗大！連芒果的份量都給得很足」、「本來去年還想再去吃結果停賣，今年等到芒果冰回歸了耶耶耶」。

No.1 思慕昔15號本館

翻攝FB／思慕昔15號本館

網路聲量：2,628筆

地址： 台北市大安區永康街15號

說到永康街就想到芒果冰，而代表台灣芒果冰實力、榮登網路聲量奪冠的絕對王者，非「思慕昔」莫屬！曾獲美國有線電視新聞網（CNN）盛讚為「全球十四大最佳甜點」之一，思慕昔是無數國際旅客來台必朝聖的指標名店。本館在2025年初進行全面大改裝，並於同年3月底以全新現代感流線設計重裝回歸，空間更舒適、質感全面升級。

這裡最大的特色在於嚴選新鮮芒果原汁調配製成冰磚，剉出層層堆疊、入口即化的細緻雪花冰。招牌「超級雪酪芒果雪花冰」在綿密芒果冰底鋪滿產地直送的愛文與金煌芒果，頂端再壓上一大球招牌芒果雪酪冰淇淋並淋上煉乳，極致的黃金芒果香氣讓人一吃難忘。若是追求創新的老饕，更不能錯過混搭手工芋圓與桂花釀的「芒果芋圓桂釀雪花冰」。

多年來長居不敗的美味，讓無數在地人與國際友人狂讚：「冰品口感綿密，入口即化，冰涼的溫度刺激著味蕾，著實消暑」、「雪花冰整體是好好吃、好消暑而且又不會太過甜！吃完熱氣全消了，好暢快」、「招待親朋好友來台北必吃的美食」、「店家很誠實會先告知使用凍芒果，會在意口感的人可等芒果季來吃」、「多年排名心目中第一的芒果冰，也習慣性推薦給國外朋友、台灣親友」。

分析說明

本研究資料由大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2023年6月25日至2026年6月24日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理2000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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