父親節甜蜜獻禮！85℃四款主題蛋糕限時85折 APP會員再抽智慧投影機

一年一度的父親節即將到來，85℃推出四款主題造型蛋糕，以「爸氣登場」為主題，將爸爸成熟穩重、幽默風趣、溫暖可靠及勇往直前的形象化作精緻蛋糕，陪伴全家人一起歡度父親節。預估全台可熱銷3萬3,500顆主題蛋糕，帶動約2,100萬元營收，較去年同期增長4%。

7月2日到8月5日預購父親節主題蛋糕，即可享85折優惠(限門市現場購買)，7月2日至8月8日只要是85 Cafe APP會員，購買父親節主題蛋糕，結帳報會員電話，就能抽三星微型智慧投影機、任天堂Switch 2等大獎，共5位名額。

今年父親節主題蛋糕包括6吋「甜心歐巴」、6吋「甜蜜一擊」、8吋「可可公爵」及8吋「霸氣奔馳」等，從Q版鬍子老爸、撞球高手、魅力公爵到賽車冠軍，每款蛋糕都象徵不同類型的爸爸，用甜蜜滋味向家中最重要的英雄表達感謝，售價則從648元至918元不等。

7月2日至8月5日預購享85折優惠(限門市現場購買)，預計將成為今年父親節送禮熱門選擇。

其中，6吋「甜心歐巴」85折價550元，以俏皮鬍子老爸造型呈現，搭配OREO巧克力餅乾打造時尚髮型，可愛吸睛又充滿親切感。

蛋糕以巧克力戚風蛋糕為基底，夾入牛奶泡芙餡、牛奶布蕾及芋頭慕斯，多層次餡料堆疊出濃郁香甜口感，每一口都充滿幸福滋味，最適合全家大小一起分享父親節的歡樂時光。

6吋「甜蜜一擊」85折價560元，以撞球桌為設計靈感，象徵爸爸在人生賽局中總能精準出擊、穩健前行。

蛋糕使用法國愛樂薇動物性鮮奶油，搭配法國芒果果泥及台灣嚴選甜橙果泥製成芒果甜橙布蕾，夾層再加入香濃厚奶茶慕斯，芒果果香與茶香交織融合，清爽中帶有濃郁層次，令人回味無窮。

8吋「可可公爵」85折價780元，以戴著眼鏡的紳士公爵造型登場，展現爸爸成熟穩重又風趣的一面。

蛋糕嚴選比利時嘉麗寶巧克力製作濃情巧克力慕斯，再搭配台灣嚴選花生醬與特調花生牛奶餡，巧克力濃郁香氣結合花生醇厚風味，口感細緻滑順，層層堆疊出令人驚喜的美味體驗。

8吋「霸氣奔馳」85折價780元，以賽車競速為主題，搭配獎盃與方格旗元素，象徵爸爸在人生道路上不斷向前衝刺、為家庭努力打拚的精神。

蛋糕選用法國愛樂薇動物性鮮奶油，搭配榛果巧克力慕斯及香草白巧克力慕斯雙重風味，再加入焦糖堅果醬增添香氣，口感輕盈細膩又富有層次，呈現豐富而迷人的味覺享受。

除早鳥優惠，85℃也同步推出會員抽獎活動。7月2日至8月8日期間，85 Cafe APP註冊會員購買任一父親節主題蛋糕，結帳時報會員電話即可自動獲得抽獎資格，每筆消費可獲得一次抽獎機會，消費越多中獎機會越高。

獎項包括Samsung三星微型智慧投影機The Freestyle SP-LFF3CLAXXZW共2名，以及Nintendo Switch 2主機共3名，總計抽出5位幸運得主，陪伴爸爸度過更歡樂的家庭時光。

另外，歡慶22周年，85℃推出周年慶系列優惠活動，從飲品、蛋糕、麵包、APP跨店取到生甜甜圈一次祭出超值回饋。活動自8月1日起陸續登場，邀請消費者一起歡慶生日。

首先登場的是超人氣加價購活動，自8月1日起購買任一飲品，即可加價89元獲得「85℃飲料造型鑰匙圈」；加價198元則可帶回「85℃牛仔丹寧保溫袋」，兼具收藏與實用價值，數量有限售完為止。

8月1日至8月8日期間，指定長條蛋糕任選2入只要349元(離島門市369元)。指定品項包含法式生巧克力捲、法式草莓捲、慢熟千層蛋糕、招牌拿破崙、黑芝麻乳酪蛋糕捲及雪藏提拉米蘇等人氣商品，原價最高可達500元，優惠幅度相當有感。

8日4日至8月5日，8吋整模蛋糕、主題款蛋糕及鳳梨酥禮盒、牛軋糖、福令小圓餅(原味)、瓦片葵花子酥及甜燒餅(2入／盒)等指定商品全面享85折優惠，無論送禮或自用都相當划算。

周年慶重頭戲則落在8月5日當天，上午10點至晚間10點，大杯咖啡系列推出第二杯只要30元優惠(含鉑金豆)，不限冰熱限同品項，限現購現取每人限購3組；同日麵包坊商品也祭出85折優惠(限麵包及常溫商品)。近期爆紅的生甜甜圈則推出買五送一活動，以價低者折抵，讓甜點控一次滿足。