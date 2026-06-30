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搶攻小坪數宅商機！LG推多功能氛圍投影機 7月1日起嘖嘖募資早鳥省8千元

經濟日報／ 記者籃珮禎／台北即時報導
LG MoodMate小暮光內建9種色彩與5段亮度調整，可自由轉換光影氛圍。圖／業者提供
LG MoodMate小暮光內建9種色彩與5段亮度調整，可自由轉換光影氛圍。圖／業者提供

搶攻精緻住宅商機，台灣LG電子30日發表全新生活風格裝置「LG MoodMate小暮光3in1多功能氛圍投影機」，創新將投影機、藍牙喇叭與LED氛圍燈三大功能整合於單一落地燈造型裝置中，並於7月1日在群眾募資平台嘖嘖展開募資，早鳥限時優惠最高可省8,000元。

隨著台灣居住空間走向精緻化，35坪以下小坪數住宅交易已超過五成，消費者對家電的需求轉而更重視空間整合與多情境使用彈性，希望在有限坪數中同時滿足娛樂、氛圍與生活美學。根據工研院針對CES 2026產品發展趨勢指出，智慧家庭應用正持續朝向整合式生活體驗發展。

LG MoodMate小暮光以「RoomMate」為概念，打破傳統影音設備各自獨立的框架，在影像表現上，支援30至120吋FHD（1920×1080）解析度畫面，具備300 ANSI流明亮度與150,000:1對比度。機身擁有105度可調整傾斜角度設計，可靈活投射於牆面或天花板。

該裝置配備開機自動對焦與自動校正功能，系統則搭載webOS 24，內建Netflix、Disney+等串流App直接使用。在聲音與氣氛營造方面，該裝置內建5W+5W立體聲輸出，採用雙被動輻射技術，並可作為獨立藍牙喇叭使用，支援Apple AirPlay與藍牙連線。

外圍配置可調式LED氛圍燈，提供9種顏色與5段亮度調整，外觀以Stand-Pole直立支架設計，能自然融入居家布局，提升空間美學質感。台灣LG電子董事長金建一表示，LG近年持續從消費者生活情境出發，推動兼具智慧科技、空間美學與多功能整合的創新產品。

金建一指出，LG在投影機領域不斷突破界線，從CineBeam Q小銀河的輕巧美型、CineBeam S小銀河Ultra的超短焦技術，到今日的MoodMate小暮光，持續拓展居家影音體驗的可能性。此項創新設計也獲得CES 2025創新獎肯定，反映市場對新世代多情境生活裝置的高度期待。

LG MoodMate小暮光3in1多功能氛圍投影機建議售價為26,900元，7月1日正式在嘖嘖平台啟動募資，早鳥限時優惠價18,900元，讓消費者率先體驗影像、聲音與光影一機整合的全新居家生活提案。

LG MoodMate小暮光也可獨立作為藍牙喇叭使用，帶來多元且具空間感的聆聽體驗。圖／業者提供
LG MoodMate小暮光也可獨立作為藍牙喇叭使用，帶來多元且具空間感的聆聽體驗。圖／業者提供

LG推出 MoodMate小暮光 3 in 1多功能氛圍投影機，讓追劇、聆聽音樂與光影氛圍一次到位。圖／業者提供
LG推出 MoodMate小暮光 3 in 1多功能氛圍投影機，讓追劇、聆聽音樂與光影氛圍一次到位。圖／業者提供

LG MoodMate小暮光支援30至120吋投影畫面，搭配105度可調整傾斜角度設計，可靈活投影。圖／業者提供
LG MoodMate小暮光支援30至120吋投影畫面，搭配105度可調整傾斜角度設計，可靈活投影。圖／業者提供

LG 小宅

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