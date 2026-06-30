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POYA寶雅聯名韓國人氣IP「早午餐兄弟」！免集點、加價購最低199元起

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
POYA寶雅聯名韓國人氣IP「早午餐兄弟」，7月1日起至9月1日推出6款限定周邊滿額加價購。圖／POYA寶雅提供
POYA寶雅聯名韓國人氣IP「早午餐兄弟」，7月1日起至9月1日推出6款限定周邊滿額加價購。圖／POYA寶雅提供

POYA寶雅首度攜手韓國超人氣IP「BRUNCH BROTHER早午餐兄弟」，把這份慵懶、軟萌的早午餐氛圍，化作6款限定款夏日生活小物，這次不用集點，加價購就能直接獲得「早午餐兄弟」獨家限量周邊。7月1日起至9月1日「POYA BUY寶雅線上買」全站單筆消費滿299元，加價購最低199元起，就可把「早午餐兄弟」聯名大頭擦手巾、小鴨收納包、吐司抱枕、雙面冰霸杯帶回家，數量有限售完為止。

圓圓的眼睛、豐滿的嘴唇，還有那抹永遠帶點呆萌與困惑的表情，「BRUNCH BROTHER早午餐兄弟」憑著這張「此刻只想放空」的招牌表情，在韓國上班族女性之間迅速竄紅，成為無數人共鳴的療癒符號：忙碌可以，但偶爾也要給自己一杯咖啡的放鬆時間。POYA寶雅攜手「BRUNCH BROTHER早午餐兄弟」跨界聯名，不只是一場視覺上的暖萌體驗，更是一份生活提案，用兼具實用與美感的聯名選物，讓每一次購物都成為日常裡的小驚喜。

夏天少不了一個高顏值冰霸杯，POYA寶雅此次攜手「BRUNCH BROTHE早午餐兄弟」推出聯名限定「沁涼一夏冰霸杯」，以900ml大容量、304不鏽鋼材質，兼顧保冰與日常使用需求，更結合「吐司小鴨」與「夏日」雙款限定設計，讓實用機能與韓系療癒風格一次滿足。7月1日起至9月1日「POYA BUY寶雅線上買」全站單筆消費滿299元，即可加價599元收藏限定款一個，無論上班、出遊或野餐，都能成為今夏最吸睛的隨身配件。

另外還有「早午餐兄弟乾爽一夏擦手巾」（吐司款／小鴨款）每款加購價199元、「早午餐兄弟裝萌一夏收納包」（小鴨款）加價購299元、「早午餐兄弟小睡一夏抱枕」（吐司款）加價購459元。

此外，7月1日至8月4日於「POYA BUY寶雅線上買」全站單筆消費滿777元，並選擇「門市取貨」，即有機會抽中Threads熱議的離子淨膚儀。

●附註：詳細活動內容以官網公告為準。

7月1日起至9月1日POYA寶雅聯名韓國人氣IP「早午餐兄弟」推出6款限定周邊，不用集點，加價購最低199元起。圖／POYA寶雅提供
7月1日起至9月1日POYA寶雅聯名韓國人氣IP「早午餐兄弟」推出6款限定周邊，不用集點，加價購最低199元起。圖／POYA寶雅提供

7月1日起至9月1日「POYA BUY寶雅線上買」全站單筆消費滿299元，「早午餐兄弟裝萌一夏收納包（小鴨款）」加價購299元，數量有限售完為止。圖／POYA寶雅提供
7月1日起至9月1日「POYA BUY寶雅線上買」全站單筆消費滿299元，「早午餐兄弟裝萌一夏收納包（小鴨款）」加價購299元，數量有限售完為止。圖／POYA寶雅提供

7月1日起至9月1日「POYA BUY寶雅線上買」全站單筆消費滿299元，「BRUNCH BROTHER早午餐兄弟」6款獨家限定周邊加價購最低199元起。圖／POYA寶雅提供
7月1日起至9月1日「POYA BUY寶雅線上買」全站單筆消費滿299元，「BRUNCH BROTHER早午餐兄弟」6款獨家限定周邊加價購最低199元起。圖／POYA寶雅提供

7月1日起至9月1日「POYA BUY寶雅線上買」全站單筆消費滿299元，「早午餐兄弟小睡一夏抱枕（吐司款）」加價購459元，數量有限售完為止。圖／POYA寶雅提供
7月1日起至9月1日「POYA BUY寶雅線上買」全站單筆消費滿299元，「早午餐兄弟小睡一夏抱枕（吐司款）」加價購459元，數量有限售完為止。圖／POYA寶雅提供

7月1日起至9月1日「POYA BUY寶雅線上買」全站單筆消費滿299元，「早午餐兄弟乾爽一夏擦手巾」（吐司款／小鴨款），每款加價購199元，數量有限售完為止。圖／POYA寶雅提供
7月1日起至9月1日「POYA BUY寶雅線上買」全站單筆消費滿299元，「早午餐兄弟乾爽一夏擦手巾」（吐司款／小鴨款），每款加價購199元，數量有限售完為止。圖／POYA寶雅提供

7月1日起至9月1日「POYA BUY寶雅線上買」全站單筆消費滿299元，「早午餐兄弟沁涼一夏冰霸杯」（吐司小鴨款／夏日款）每款加價購599元，數量有限售完為止。圖／POYA寶雅提供
7月1日起至9月1日「POYA BUY寶雅線上買」全站單筆消費滿299元，「早午餐兄弟沁涼一夏冰霸杯」（吐司小鴨款／夏日款）每款加價購599元，數量有限售完為止。圖／POYA寶雅提供

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