廚餘機市場將洗牌？冷藏廚餘機登陸嘖嘖 掀「減法家電」革命

台灣夏季高溫潮濕，廚餘在幾小時內便會孳生果蠅、散發異味，讓廚餘處理機近年躍升為廚房家電的新寵。然而，隨著第一波市場熱潮過去，消費者的反饋逐漸浮現。市調顯示，傳統「熱烘研磨型」廚餘機雖能大幅縮減廚餘體積，但面臨骨頭甲殼易卡機、耗材活性碳更換成本高、清洗繁瑣以及高昂的機體售價，讓不少生活節奏快、廚餘量不多的都市小家庭望而卻步。

看準這股「精緻化與減法生活」的趨勢，家電科技品牌 MIRAVAC 於群眾募資平台「嘖嘖」正式推出全新概念產品——【MIRAVAC 冷藏廚餘機】。產品一上線即引發熱烈討論，不同於市面上動輒破萬元的熱烘研磨機型，MIRAVAC 主打以「低溫冷藏抑菌」與「空間與預算雙重減法」的創新思維，精準切中現代都市小家庭的痛點，為台灣廚餘處理市場帶來全新的解決方案。

打破研磨型迷思！冷藏廚餘機如何拯救都市小家庭？

過去消費者常有「廚餘機就是要烘乾研磨」的刻板印象，但實際使用後才發現，小家庭的廚餘量往往不值得天天開機運作。若將廚餘暫存，熱烘機型的密封蓋容易累積異味，甚至有人調侃「最天然的廚餘機其實是自家冰箱冷凍庫」，卻又面臨嚴重的生熟食交叉感染與衛生疑慮。

圖／有你共創提供

MIRAVAC 冷藏廚餘機的推出，正好完美改善了上述尷尬狀況：

● 免挑食材，免除卡機焦慮：傳統研磨型最怕大骨、長纖維蔬菜或蛤蜊殼，一旦放入可能導致刀片受損。冷藏型則「不挑食材」，無論是湯湯水水還是堅硬骨頭，都能直接倒入，省去分類心力。

● 3.5L 黃金容量，不用每天追垃圾車：不常開伙或小家庭的廚餘量少，MIRAVAC 的 3.5L 容量配合低耗能製冷晶片技術，能透過低溫有效延緩廚餘腐敗、阻絕果蠅孳生，讓小家庭可以累積數天的廚餘，在週末一次傾倒，徹底擺脫天天追垃圾車的惡性循環。

● 零維護成本，告別昂貴耗材：研磨型廚餘機需要定期更換活性碳濾網（每年耗材費恐達數千元），且內鍋塗層容易刮傷。MIRAVAC 採用不鏽鋼內桶，好清洗、不卡垢，且無需任何耗材投入，一次購置即無後顧之憂。

● 極致省電與空間自由：相較於熱烘型的大功率運作，MIRAVAC 採用節能技術，全天候運轉電費極低；且機身輕巧、外型簡約，完美融入寸土寸金的都會廚房。

有你共創精準操盤 結合群眾募資放大產品商業價值

這款極具潛力的商品，背後推手正是台灣知名數位行銷與群眾募資操盤團隊——「有你共創數位股份有限公司」。

「有你共創」指出，過去台灣廚餘機市場大多朝向『多功能、大容量、高規格』的軍備競賽發展，導致產品售價高居不下、體積過大。但透過數據分析發現，台灣社會結構正加速走向少子化與單身經濟，消費者需要的不是規格最頂級的工業級機器，而是一台『無痛入手、解決日常痛點』的精緻家電。

在這次與廠商的合作中，「有你共創」發揮了市場洞察與募資操作的深厚經驗。首先在前期，協助品牌重新梳理產品定位，將 MIRAVAC 包裝為「最懂小家庭的廚餘管家」，精準切割熱烘研磨市場；在行銷溝通上，將「冰箱冷凍庫不再冰廚餘」與「免挑食材、零耗材負擔」作為核心議題，直擊現代人的生活痛點。

透過嘖嘖募資平台的群眾操作，「有你共創」不僅協助 MIRAVAC 在產品尚未正式量產前，就精準觸及核心科技與家電愛好者，透過「超早鳥優惠」快速累積第一批種子用戶與社群口碑；更協助品牌建立 ESG（環境、社會、公司治理）綠色家電的形象，成功將一台生活家電，轉化為一場倡導「都會減法生活」的集體共鳴。

目前 【MIRAVAC 冷藏廚餘機】 正於嘖嘖平台獨家預購中，並提供專屬超早鳥限定優惠。對於渴望告別廚房異味與果蠅、卻不想負擔高昂研磨機成本的小家庭而言，這無疑是今年夏天最值得投資的廚房升級首選，詳細產品細節請前往嘖嘖募資平台或官方粉絲專頁查詢。

【關於 MIRAVAC】 MIRAVAC 致力於打造健康家電，以「Simplify Life, Amplify Health.」為品牌理念，結合節能科技與簡約設計，從源頭改善居家與廚房環境，讓健康生活變得更簡單。