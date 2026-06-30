EWC電競世界盃登場 PChome 24h購物揭三大電競裝備升級趨勢

全球矚目的2026年電競世界盃（Esports World Cup，EWC）7月6日將在法國巴黎登場，各路頂尖戰隊蓄勢待發，順勢帶動台灣電競玩家們的觀賽與訓練需求。隨著國際賽事熱度升溫，觀察到相關硬體升級需求增加，PChome 24h購物30日發布最新3C電競消費數據觀察，自6月起，站上「散熱機殼」、「水冷」等關鍵字搜尋量較上月同期大幅增長65%。

另外，Wi-Fi路由器設備銷售量表現月增近20%；而在視覺設備上，兼具大視野與流暢度的27吋以上高更新率螢幕成為升級首選，占該品類達55%的銷量比例。數據反映出台灣玩家在準備長時間觀賽與密集對戰的同時，也正掀起一波以「高速穩定網路、主機強效散熱、高畫質大螢幕」 為核心的三大硬體升級潮，帶動相關周邊銷售成長。

電子競技勝負決定在毫秒之間，網路連線的穩定度直接影響對戰表現。PChome 24h購物觀察，新世代Wi-Fi 7路由器與網通設備在6月銷售量月增近20%，顯示玩家對於網速高度重視。新一代網通設備的高速傳輸與低延遲特性，有助於玩家在激烈的線上對戰中維持連線穩定，也成為國際賽事期間，消費者升級網通設備的考量因素之一。

除了網路速度，長時間的高負載運作對電腦主機的穩定度更是一大考驗。面對密集的觀賽與訓練需求，為確保處理器與顯示卡能持續滿載輸出而不因過熱降頻，具備多風道設計的高階散熱機殼、一體式水冷散熱系統成為賽前玩家和觀眾們的矚目焦點，站上「散熱機殼」、「水冷」等關鍵字搜尋量較上月同期增長65%。此外，電競周邊相關商品站上除了提供可以一站購足的「零組件自由配DIY電腦」專區，也有多款專為遊戲AI運算設計的頂規主機，滿足核心玩家的深度體驗。

在顯示設備方面，PChome上販售多種的高階顯示商品，其數據指出消費者的電競螢幕挑選偏好明顯轉向大尺寸與高刷規格。6月份消費者購買電競螢幕時，規格27吋以上大尺寸占螢幕品類銷售的55%；另外，消費者也傾向具備180Hz甚至240Hz以上高更新率的機種，熱銷價格帶則集中在6,000元至10,000元之間。部分硬派玩家也趁勢升級Geforce RTX 5070以上系列高階顯示卡，顯卡銷售額較去年有雙位數成長，全面拉抬3C買氣。