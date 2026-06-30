威士忌直接加進牛肉麵！滿鮮聯名噶瑪蘭 打造大人系微醺新吃法

牛肉麵也吹起餐酒館風！金車滿鮮首度攜手旗下世界級單一麥芽威士忌品牌噶瑪蘭，推出全新「滿鮮×噶瑪蘭 威士忌紅燒牛肉麵」，將噶瑪蘭珍選No.1威士忌融入經典紅燒牛肉湯頭，以木質、香草與果香層次襯托牛肉鮮甜，打造成熟而不搶味的「大人系」風味，即日起於全聯、大全聯、家樂福、愛買等通路上市，每袋340公克、建議售價149元。

滿鮮看準「酒×美食」趨勢，突破傳統以紹興酒、米酒入菜的框架，首次將單一麥芽威士忌加入牛肉麵，希望帶來更具層次的味覺體驗。

新品選用噶瑪蘭珍選No.1威士忌入湯，以細膩果香、橡木桶香氣及溫潤尾韻，與紅燒牛肉湯頭相互融合，讓酒香成為襯托牛肉鮮甜的靈魂，而非喧賓奪主。調理包內除了大塊牛肉，也加入Q嫩牛筋，搭配Q彈熟成麵體，讓酒香、肉香與麵香層層堆疊，在家就能品嚐近似餐酒館的精緻風味。

此次新品另一大特色，是採用獨立威士忌酒包設計，消費者可依個人口味自由調整酒香濃淡，不論偏好淡雅酒韻或濃郁香氣，都能客製化專屬風味，也讓一碗牛肉麵多了幾分品飲的儀式感。

麵體則使用進口優質小麥，採仿手工揉捏工法製作，並透過定溫、定濕熟成技術，使麵條保有Q彈嚼勁。烹調方式也相當簡單，只需水煮約3分鐘即可上桌，適合作為下班後快速享受的一餐。

「滿鮮×噶瑪蘭 威士忌紅燒牛肉麵」即日起上市，建議售價149元，販售通路包括金車線上購、全聯、大全聯、家樂福及愛買，各通路也將陸續推出上市優惠，實際售價及促銷內容依各通路公告為準。

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