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最後一餐擠爆！福容台北一館20年餐飲今熄燈 百位老客人淚別福粵樓

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
福容台北一館館內福粵樓港式飲茶與順園日式料理於6月30日正式劃下句點。圖/福容台北一館提供
福容台北一館館內福粵樓港式飲茶與順園日式料理於6月30日正式劃下句點。圖/福容台北一館提供

陪伴無數饕客走過20年的美味時光，福容大飯店台北一館餐飲服務於今（6月30日）正式畫下句點。館內招牌福粵樓港式飲茶與順園日式料理迎來最後一天營業，中午、晚餐訂位全滿，超過百位饕客提前預約，只為再吃一次熟悉的味道。福粵樓更推出「免單抽抽樂」活動，祭出帳單全免、免茶資、免服務費等驚喜優惠，為20年的餐飲歲月留下溫暖句點。

福容台北一館表示，最後一天看見許多一路相伴的熟客再次回到餐廳，對全體同仁而言，是最珍貴也最感動的告別禮物。

家住飯店附近的楊小姐夫妻，就是福粵樓最熟悉的老客人之一。疫情後重新走進餐廳，從此平均每周都會前來用餐兩次。前年參加館內馬祖淡菜活動時，更幸運抽中馬祖來回機票，讓夫妻倆第一次踏上台灣離島。楊小姐笑說：「人生第一次到外島，就是福容送給我們的禮物。」得知餐廳即將歇業，夫妻特地回到熟悉的位置用餐，希望替生活中這段固定日常留下最後紀念，也坦言心中滿是不捨。

順園日式料理也迎來服務人員口中的「三劍客」。張院長、秋大哥與楊大哥自民國98年起，每逢星期三固定相約聚餐，18年來幾乎從未中斷，早已成為餐廳最具代表性的熟客。3人一致表示，每次必點的就是招牌「胡麻豆腐」，酥炸後再淋上特製湯汁，外酥內嫩、飽滿多汁，是屬於3人的共同記憶。

福容台北一館表示，雖然餐飲服務於6月30日正式結束，但飯店住宿仍將營運至7月31日，並推出最後住房優惠。其中館內僅4間、位於頂樓的豪景房推出連住專案，7月周日至周五入住兩晚含早餐8,690元，相當於住一晚送一晚；另有「超級指定日」住房專案，指定日期入住精緻客房每晚3,000元，續住第二晚再享2,500元優惠。

此外，館內三溫暖、健身房、按摩服務及大廳酒吧也將持續營運至7月31日。尚未使用完畢的台北一館餐券，消費者仍可依票券規範於全台指定福容連鎖據點正常使用，不受台北一館結束營業影響，相關資訊可至官網查詢。

常客楊小姐夫妻，今日特地帶婆婆前來，也與阿基師最後暖心告別。圖/福容台北一館提供
常客楊小姐夫妻，今日特地帶婆婆前來，也與阿基師最後暖心告別。圖/福容台北一館提供

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