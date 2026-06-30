華航攜手超人氣甜甜圈GooDonut 限時2周快閃桃機貴賓室

中華航空今天宣布攜手超人氣甜甜圈品牌GooDonut，自6月30日至7月13日限時快閃進駐桃園國際機場航廈貴賓室，每天2時段限量供應華航晶鑽、翡翠會員及符合資格同行貴賓免費品嚐。

華航總經理陳漢銘表示，他與藝人阿ken是好朋友，阿ken創立的甜甜圈品牌，憑藉蓬鬆及爆餡口感，推出後迅速成為社群熱門打卡美食，總是吸引民眾排隊搶購，熱門的景象讓他萌生出「想讓華航旅客也能享用台北排隊名店美食」的想法，團隊在很短的時間內就完成溝通規劃，把排隊名店甜甜圈放進貴賓室，以及台中-沖繩的航線上。

陳漢銘指出，超人氣甜甜圈從6月30日至7月13日進駐桃機第一航廈及第二航廈貴賓室專屬區，活動期間的每天下午2時及晚間8時2個時段，都會提供華航晶鑽、翡翠會員及符合資格的同行貴賓限量享用。陳漢銘也現場宣布，加碼在台中-沖繩、高雄-沖繩兩條航線供應「Good Pineapple 鳳梨酥」作為機上甜點。

阿Ken透露，他平常就對甜點很有興趣，他平常就會品嚐各式甜點，更進一步與經紀人的先生合作新口味、新配方甜甜圈，一推出深受民眾喜愛，這次獨家與華航合作，特別精選卡士達、巧克力及開心果3款最受歡迎的經典口味，希望滿足國內外喜愛甜點旅客的味蕾。

華航說，未來會持續透過跨界餐飲合作，將飛行、美食與生活風格結合，從機上聯名餐點到貴賓室的限定甜點，以創新餐飲及服務細節，為旅客創造充滿驚喜的飛行體驗。

華航攜手超人氣甜甜圈 GooDonut，華航總經理陳漢銘(左二)與創辦人阿Ken(右二)親臨快閃現場。記者黃仲明／攝影

華航攜手超人氣甜甜圈 GooDonut快閃進駐桃園國際機場航廈貴賓室。記者黃仲明／攝影